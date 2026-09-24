Decenas de delegados abandonan Asamblea de la ONU antes de la intervención de Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llegó a Nueva York unas horas antes de intervenir ante la Asamblea General de la ONU y reunirse con algunos líderes latinoamericanos, junto a su esposa, Sara Netanyahu, y fueron recibidos por el cónsul de Israel ante la ONU, Ofir Akunis, y miembros de las fuerzas israelíes. Habló unas horas después del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, pero en su caso por videoconferencia, después de que el Gobierno de Donald Trump le denegara, de nuevo, los visados para entrar al país.



"El peligro ya no se limita a socavar la solución de dos estados ni a impedir la materialización del Estado palestino. Ahora amenaza la vida misma y la existencia del pueblo palestino en su propia tierra", alertó Abás en un discurso pregrabado de 24 minutos. "Lo que está ocurriendo en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental no son incidentes aislados, sino un plan colonial malintencionado destinado a dificultar la vida de los palestinos en su tierra y a obligarles a abandonarla", agregó.

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