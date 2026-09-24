Dramático desalojo de Maricarmen en España: Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se pronuncia

En una camilla y mientras se desarrollaba una manifestación en las afueras, fue desalojada de la vivienda que ocupó durante más de siete décadas María Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, una mujer de 87 años. El procedimiento generó momentos de tensión frente al edificio, donde la Policía retiró por la fuerza a varios manifestantes que bloqueaban el acceso. Tras lo ocurrido, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, aseguró que las autoridades madrileñas hicieron “caso omiso a una demanda social” para que la mujer recibiera ayuda.

El apartamento de Maricarmen, ubicado en el exclusivo barrio de Retiro, en Madrid, fue adquirido por un fondo de inversión que elevó de forma significativa el valor del alquiler, un costo que la pensionada ya no podía asumir. Luego de varios años de disputa judicial, el Tribunal Supremo falló a favor de la empresa propietaria, permitiendo la ejecución del desalojo.



Críticas de Pedro Sánchez al Ayuntamiento de Madrid por desalojo de Maricarmen

Ante los medios de comunicación, Pedro Sánchez afirmó que “yo creo que el desahucio (desalojo) de Maric Carmen de hoy es una tragedia social que no podemos aceptar ni como país, ni por supuesto tampoco desde el punto de vista de las instituciones públicas. Y creo que es muy importante también recordar que, si hay administraciones competentes en la materia de la protección social de personas vulnerables en el ámbito, por ejemplo, de la vivienda, son los ayuntamientos y las comunidades autónomas”.

El desahucio de Maricarmen es una tragedia social que no podemos aceptar.



El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, más preocupados por comprar y vender aticazos, han hecho caso omiso a una demanda social que debería haber sido resuelta por quienes tienen esa responsabilidad… pic.twitter.com/GU4NhtiCk0 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 23, 2026

Asimismo, agregó que, “desgraciadamente, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid, más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200 metros de terraza, han hecho caso omiso a una demanda social, a una tragedia social que debería haber sido resuelta por parte del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad Autónoma. Por tanto, creo que es importante recordar en primer lugar de quién es la responsabilidad principal. En segundo lugar, hay un ámbito que es el parlamentario, las Cortes Generales. Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Maricarmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda”.



Por último, Pedro Sánchez sostuvo que el Gobierno español “va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un Real Decreto ley de vivienda que es necesario, que es imperioso sacar, no solamente para resolver esta este esta tragedia social del desaucio de de Marie Carmen, sino también mirando de de una manera mucho más amplia para contribuir a resolver un problema que es el problema de la vivienda para muchísimos, en este caso madrileños y madrileñas, y el conjunto de la sociedad española”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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