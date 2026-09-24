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Noticias Caracol  / MUNDO  / Mahmud Abás, presidente palestino, dice en la ONU que Israel amenaza la existencia de su pueblo

Mahmud Abás, presidente palestino, dice en la ONU que Israel amenaza la existencia de su pueblo

El presidente palestino pidió acciones contra las milicias de colonos israelíes, a las que calificó de "terroristas", y denunció que atacan de manera constante aldeas palestinas en Cisjordania.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 24 de sept, 2026
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Mahmud Abás, presidente de Palestina, dice en la ONU que Israel "amenaza" la existencia de su pueblo
Israel "amenaza la vida misma y la existencia del pueblo palestino en su propia tierra" -
Getty Images

El presidente palestino, Mahmud Abás, advirtió este jueves durante su intervención telemática ante la Asamblea General de la ONU sobre lo que calificó como un peligro existencial para el pueblo palestino y pidió acelerar la implementación del plan impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza, luego de casi un año sin avances visibles.

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"El peligro ya no se limita a socavar la solución de dos estados ni a impedir la materialización del Estado palestino. Ahora amenaza la vida misma y la existencia del pueblo palestino en su propia tierra", afirmó Abás en un mensaje pregrabado de 24 minutos, emitido después de que no pudiera viajar a Nueva York por el veto de Estados Unidos.

Asimismo, sostuvo que "lo que está ocurriendo en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental no son incidentes aislados, sino un plan colonial malintencionado destinado a dificultar la vida de los palestinos en su tierra y a obligarles a abandonarla".

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El líder de la Autoridad Palestina también instó a la comunidad internacional a impedir nuevas "masacres" y evitar otra 'Nakba' ('Catástrofe', en árabe), en referencia al desplazamiento forzoso y la pérdida de propiedades de cerca de 750.000 palestinos durante 1948, coincidiendo con la creación del Estado de Israel.

Además, pidió acciones contra las milicias de colonos, a las que calificó de "terroristas", y denunció que atacan de manera constante aldeas palestinas en Cisjordania, incluso "incendiando hogares palestinos mientras sus ocupantes duermen en su interior".

Gaza, sin avances pese al alto el fuego

Sobre el plan elaborado por la Junta de Paz para Gaza, respaldado por Estados Unidos y próximo a cumplir un año, Abás reclamó agilizar su ejecución para que "la fase de transición no se convierta en una situación permanente", sin "plazos concretos" ni "horizonte político".

También señaló que la segunda etapa del proyecto, que contempla la instauración de una administración tecnocrática en Gaza, aún no se ha puesto en marcha. En ese sentido, reiteró su llamado a la retirada de las fuerzas israelíes del enclave y al inicio de las labores de reconstrucción.

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"Lamentablemente, nada de eso se ha materializado sobre el terreno", expresó Abás, quien además exhortó a Donald Trump a impedir "la anexión de tierras palestinas y rechazar el desplazamiento".

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Respecto a Jerusalén Este ocupada, denunció los "ataques que cometen los extremistas" religiosos judíos contra sitios sagrados musulmanes y cristianos, entre ellos la Mezquita de Al Aqsa, el Santo Sepulcro de Jerusalén y la Mezquita de Abraham de Hebrón, conocida por los judíos como la Tumba de los Patriarcas.

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"Representan una violación del reconocimiento jurídico histórico del que han gozado y de la libertad de credo, deben cesar de inmediato antes de que esto genere un conflicto religioso amplio en la región y más allá", advirtió.

ESTA NOTA TIENE INFORMECIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE

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