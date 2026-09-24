Juez frena el veto de Trump a CNN y otros medios, pero la Casa Blanca les sigue negando la entrada

La justicia federal de los Estados Unidos ha bloqueado temporalmente la orden presidencial que revocaba las credenciales de prensa a las cadenas CNN y MS NOW, así como al periódico Politico, por parte el gobierno de Donald Trump. El juez federal de distrito Timothy J. Kelly, adscrito al Tribunal de Distrito de Columbia en Washington D. C. y nombrado por el propio Trump en 2017, emitió una orden de restricción temporal de emergencia dándole la razón a los medios vetados por el mandatario estadounidense.



La resolución judicial tiene una vigencia inicial de 14 días, es decir que va hasta el próximo 8 de octubre, establece que el retiro intempestivo de pases de prensa probablemente constituyó una vulneración directa de las garantías constitucionales del debido proceso y de la libertad de prensa consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.



¿Qué dijo la justicia sobre el veto de Trump a los medios?

El origen del conflicto se remonta al anuncio realizado por el mandatario republicano en su red Truth Social, donde acusó a los tres medios informativos de difundir "noticias falsas" y publicar "ficción y mentiras". Sin embargo, la posterior argumentación jurídica de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia intentó justificar la medida amparándose en supuestas razones de seguridad nacional, señalando coberturas periodísticas sobre la guerra en Irán y sobre la proyección de un búnker militar bajo el salón de baile del Ala Este de la residencia presidencial.

En su dictamen, el juez Kelly se mostró profundamente escéptico frente a la postura gubernamental. "La regla general es que se debe proporcionar a las personas una notificación y una oportunidad de ser escuchadas antes de que el Gobierno les prive de un interés protegido por la Constitución", expresó el juez federal en el fallo y también señaló que "el expediente carece de fundamento fáctico para respaldar la afirmación de los demandados de que la revocación de los pases de prensa protegerá de hecho la seguridad nacional".

Cabe resaltar que los medios vetados por el gobierno estadounidense no recibieron una notificación sobre la posibilidad de apelar la decisión de Trump hasta este miércoles, cinco días después de que se les confiscaran sus acreditaciones tras un repentino anuncio del presidente en sus redes sociales el viernes.



La reacción de los medios al veto impuesto por Trump fue con una demanda conjunta y representada legalmente por el abogado Theodore Boutrous, quien argumentó que la desautorización de los periodistas de esos medios no constituía un procedimiento legítimo de seguridad, sino una represalia directa por el contenido crítico de sus publicaciones. El Gobierno defendió que el acceso a las instalaciones ejecutivas es un "privilegio, no un derecho" y que el presidente mantiene la prerrogativa discrecional de controlar el acceso a zonas restringidas como el Despacho Oval.



Casa Blanca mantiene el veto a medios pese a la orden judicial

CNN, MS NOW y Politico afirmaron que el jueves la Casa Blanca impidió el acceso a sus periodistas al recinto de la residencia presidencial, a pesar de una decisión judicial que ordenaba que se les permitiera la entrada.



Los tres medios indicaron que el Servicio Secreto impidió la entrada a la residencia presidencial a sus periodistas el jueves a primera hora, saltándose así la decisión de un juez federal, que horas antes ordenó a la Casa Blanca permitirles el acceso a sus instalaciones. "Esta mañana, periodistas de CNN, MS NOW y Politico intentaron entrar en la Casa Blanca y fueron rechazados", dijeron los medios en un escrito judicial en el que solicitaron una audiencia urgente.

Publicidad

*con información de EFE y AFP