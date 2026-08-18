DJ colombiano y su esposo fueron detenidos por ICE mientras seguían los conciertos de Karol G

David Panqueva y Santiago Páez, una pareja de colombianos, empacaron maletas para seguir a Karol G durante su gira por Estados Unidos, mientras que David, más conocido como DJ Tunjo, ofrecía una gira no oficial de after parties como DJ. Pero el sueño terminó cuando fueron puestos bajo custodia de ICE apenas ocho días después de que la reguetonera colombiana iniciara el Viajando por el Mundo Tropitour. Ellos ni siquiera lograron comenzar la gira cuando fueron detenidos.

Silvia Páez, hermana de Santiago, le dijo a CNN que su cuñado y su allegado fueron arrestados por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas el pasado 2 de agosto. No hacía mucho habían descendido de un Uber para entrar al Aeropuerto Internacional Midway y tomar rumbo hacia Washington. “Les dijeron: ‘Tienen que venir con nosotros’, los pusieron en un carro y los llevaron”, recordó Páez. Aquella frase terminó con el sueño de tres meses llenos de fiestas en las que David tocaría.

“En el momento en que abrí la puerta del Uber en el aeropuerto, ya había personas esperándonos”, dijo David por su parte a Telemundo. Para ellos, todo fue muy confuso. Cuando menos lo pensaron, ya estaban en un centro de detención de Broadview, en Illinois, donde permanecieron encerrados durante 10 días.



Dos semanas después de ser arrestada, la pareja de colombianos fue puesta en libertad, pero ambos continúan enfrentando un proceso migratorio en Estados Unidos mientras se resuelve su situación. A esto se suma que los uniformados les quitaron sus identificaciones y nadie responde por ellas, por lo que ninguno de los dos puede conducir.



¿Por qué fueron detenidos por ICE?

Según un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, los colombianos fueron detenidos porque sus visas de turista vencieron en marzo y septiembre de 2022. La detención, de acuerdo con el departamento al que está adscrito ICE, obedece a que la pareja permaneció en el país durante más tiempo del permitido.

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Ambos estaban a la espera de un proceso de expulsión. CNN, según lo publicado sobre el caso, verificó que ninguno de los dos tiene antecedentes penales.

David llegó a Estados Unidos en 2021 y Santiago en 2022. Juntos echaron raíces en Chicago. Panqueva inició su carrera como DJ y su esposo comenzó a trabajar como su manager. El abogado de los recién liberados argumenta que sus defendidos tenían todo en regla y que realizaron el debido proceso para solicitar asilo. Sus casos continúan pendientes, pero, mientras se resuelve la solicitud, el abogado sostiene que David y Santiago tienen derecho a permanecer en Estados Unidos.

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Volver a la libertad para David, que vive rodeado de música a toda hora, fue un momento de silencio. "Todavía hay muchos dolor, muchas cosas que procesar y mucho por decir (...). Por ahora, cuiden a sus vecinos, ayuden a a quienes puedan y sigamos apoyando a las familias que lo necesitan. Hay mucho por hablar", dijo el DJ en una de sus publicaciones.

María Paula Rodríguez Rozo

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