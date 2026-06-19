Donald Trump asegura que Irán está "acabado" y que no recibirá "ni diez centavos" de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Irán fue quien buscó el acercamiento con Washington y advirtió de que Teherán no recibirá fondos estadounidenses durante el período de 60 días contemplado en el reciente acuerdo para terminar la guerra entre ambos países, en medio del aplazamiento de los diálogos nucleares.

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"No nos reunimos por desesperación; fue Irán quien lo hizo. ¡Están acabados! Dejaremos que transcurran los 60 días. No recibirán dinero alguno, ¡ni diez centavos!", escribió Trump en un mensaje difundido por Truth Social, sin ofrecer más detalles.



Irán responsabiliza a EE.UU. de los ataque israelíes en Líbano

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, responsabilizó este viernes a Estados Unidos de los últimos ataques israelíes en Líbano y advirtió que "Irán tomará medidas para proteger a sus aliados".

Bagaei "atribuyó a Estados Unidos la responsabilidad directa" de esos ataques y recordó que el fin de las hostilidades en el país árabe forma parte del primer artículo del memorando de entendimiento firmado el miércoles para poner fin a la guerra en Oriente Medio.



“La República Islámica de Irán adoptará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses, su seguridad y sus derechos, así como los de sus aliados”, advirtió el diplomático en un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores.



El Ejército israelí lanzó este viernes nuevos ataques en varios puntos del Líbano que causaron al menos 18 muertos.

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Esos ataques que se están produciendo a pesar del memorando de entendimiento firmado entre el presidente iraní, Masud Pezeshkian, su homólogo estadounidense, Donald Trump, cuyo primer punto incluye el fin de las hostilidades en Líbano y que entró en vigor ayer.

Irán lleva semanas advirtiendo que el frente libanés es una de las líneas rojas que puede hacer descarrilar el acuerdo con EE.UU. en caso de que Israel sigue atacando Líbano, como ha continuado ocurriendo.

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Editado por Valentina Gómez Gómez

Con información de EFE