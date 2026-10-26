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Donald Trump dice que elecciones en Brasil fueron "amañandas" tras triunfo de Lula da Silva

El presidente estadounidense reiteró que se mantuvo al margen de la contienda y aseguró que no brindó su respaldo ni a Lula ni a Bolsonaro durante el proceso electoral.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 26 de oct, 2026
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Donald Trump dice que elecciones en Brasil fueron "amañandas" tras triunfo de Lula da Silva
Donald Trump, presidente de Estados Unidos -
AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que las elecciones de Brasil estuvieron marcadas por un supuesto "fraude", luego de que Luiz Inácio Lula da Silva venciera el domingo al ultraderechista Flávio Bolsonaro, quien aún no reconoce los resultados.

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Durante una declaración ante la prensa, Trump aseguró: "Tiene una pinta terrible. Me pareció terrible. Quiero decir, no tomé partido, pero parecen otras elecciones amañandas", al tiempo que insistió en que no respaldó a ninguno de los dos candidatos durante la contienda.

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