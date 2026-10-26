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Noticias Caracol  / MUNDO  / Murió Komanche, famoso streamer salvadoreño en México, a los 30 años: esto se sabe

Murió Komanche, famoso streamer salvadoreño en México, a los 30 años: esto se sabe

El famoso streamer fue hallado sin vida en la casa en la que residía en Monterrey. Auron Play e Ibai Llanos se pronunciaron.

Por: María Paula González
Actualizado: 26 de oct, 2026
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Komanche
Foto: @elkomanche

El mundo del stream está de luto tras perder a una de sus más grandes figuras a nivel internacional. En México se ha confirmado el fallecimiento de Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido como 'El Komanche', un creador de contenido salvadoreño, pero radicado en el país azteca. Su deceso ocurrió dentro de su casa en Monterrey, donde fue hallado su cuerpo en la madrugada de este lunes 26 de octubre.

La noticia de la muerte del streamer de 30 años fue confirmada en redes sociales por su amigo y mánager Byron Reyes, quien a través de Instagram publicó el siguiente mensaje: "¡Te extrañaremos amigo! Del fondo de mi corazón te digo que dejarás un vacío enorme en todos y siempre vendremos (...) Vuela alto mi Komanche, gracias por llevar a El Salvador siempre contigo, gracias por ser un gran hijo, amigo y un gran ser humano, extrañaré las pláticas contigo pero algún día nos volveremos a encontrar primero Dios".

¿Qué se sabe sobre la muerte de Komanche?

Por ahora, se desconoce oficialmente la causa de la muerte del famoso creador de contenido. Los primeros informes oficiales indicaron que el hombre de 30 años fue localizado sin vida en su vivienda en la colonia Paseo de Cumbres, sobre la calle Paseo de Niza, en Monterrey. Además, que no hay signos visibles de violencia en el cadáver, por lo que la investigación se mantiene abierta.

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Algunos reportes de la prensa mexicana relatan que los vecinos de Komanche notaron que la puerta de la vivienda en la que residía el streamer estaba abierta. Temiendo que se tratara de un robo, decidieron alertar a las autoridades, quienes encontraron al joven sin signos vitales.

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Mientras se está a la espera de los resultados de la autopsia, para conocer oficialmente la causa del deceso. Los mensajes y palabras de los amigos de Komanche dan a entender el famoso podría haber atentado contra su vida. Aunque ninguno lo ha confirmado, los usuarios en redes sociales también reaccionan con dolor ante la posibilidad de que se trate de un suicidio, pues anteriormente el creador de contenido había revelado a su comunidad los problemas de salud mental por los que estaba atravesando.

En el mensaje de Byron Reyes, su amigo y mánager, algunos detalles dieron indicios sobre lo que estaba enfrentando emocionalmente. "En internet TODOS creemos que tenemos el derecho de poder señalar o criticar a los demás sin siquiera conocerlos o sin saber lo mucho que pueden afectar esas palabras al otro, espero que esto marque un precedente para muchos antes de criticar a los demás ... Me pongo a pensar Komanche que recibió tanto hate desde hace años, por favor seamos más consientes de lo que ponemos. Sé que Komanche estaría muy feliz de poder hacer que ese ambiente cambie para todos".

Última publicación de Komanche y mensaje de otros streamers

"Los días simplemente no mejoran", se lee en la última publicación que hizo Carlos Mauricio Gómez en su cuenta oficial de X, realizada el 19 de octubre de 2026. El post ahora se llena de mensajes de seguidores que lamentan su fallecimiento y que interpretan sus palabras como una señal de que el influencer estuvo pasando por difíciles momentos en las últimas semanas.

Tras la confirmación de su fallecimiento, varios famosos streamers se han pronunciado lamentándolo. Ibai Llanos fue uno de los primeros en reaccionar: "Descansa en paz, hermano. Te recordaremos toda la vida. Abrazo y cariño para toda su familia y seres queridos. Cuidaos mucho". También lo hizo el español Auron Play, quien escribió: "Hace apenas 4 días estuvimos hablando. No te imaginas lo que te voy a echar de menos y el vacío que dejas en mi, pero estés donde estés, si lees esto, que sepas que eras una buena persona y había mucha gente que te quería mucho".

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co

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