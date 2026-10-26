Muerte de Komanche: ¿quién era y por qué pedían que lo dejaran de "hostigar" en redes sociales?

El streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido por el nombre de Komanche, ha fallecido a la edad de 30 años en México, según ha confirmado su representante en Instagram, que cita como fuente a la familia del creador. Las autoridades mexicanas abrieron una investigación para determinar la causa de muerte del famoso.



¿Quién era Komanche y por qué era famoso?

El streamer tenía cerca de medio millón de seguidores en Youtube y 881.000 en Instagram; sin embargo, su plataforma insignia y en la que se hizo popular fue Twitch, donde acumulaba más de un millón de seguidores, pero la cual abandonó a inicios de este año por diferencias con la plataforma. Komanche era conocido por participar en eventos en línea en español y como organizador de los ‘Squid Craft Games’, una competición de Minecraft en la que también participaban los youtubers AuronPlay y El Rubius.

Carlos Mauricio Gómez nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, San Vicente, El Salvador. Desde los 15 años se interesó en las redes sociales, los videojuegos y la creación de contenido, por lo que en el año 2015 empezó a hacer transmisiones en Twitch jugando. En ese momento, el joven enfrentaba dificultades socioeconómicas y no contaba con una audiencia considerable.

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Pero con el paso de los años su situación en redes sociales comenzó a cambiar. Sus transmisiones empezaron a ser cada vez más populares en medio de la pandemia por el covid-19 en 2020, donde empezó a ganar seguidores y se hizo conocido por su contenido de vlogs y videojuegos como 'Grand Theft Auto', 'Minecraft' y 'Fortnite'. En ese momento también alcanzó a hacer colaboraciones con otros reconocidos streamers como Fernanfloo, Ibai Llanos, entre otros.



Ante el crecimiento inminente de su carrera y reconocimiento internacional, en el año 2022 Komanche ya acumulaba millones de visualizaciones en su contenido y decidió radicarse en Monterrey, México, una decisión estratégica para estar más involucrado en la industria del streaming y cerca de los grandes eventos de esta comunidad que crecía cada vez más. Algunos datos de su trayectoria demuestran el impacto que tuvo el salvadoreño en la industria al acumular 11.197 horas de transmisión en Twitch, con un récord histórico de 28.820 espectadores simultáneos en un solo directo.



Komanche se consolidó en la industria del stream al idear y ser coorganizador de uno de los eventos más famosos en la comunidad gamer como lo son los 'Squid Craft Games'. La idea está inspirada en la serie 'El juego del calamar', reuniendo a streamers de todo el mundo en una competencia del videojuego Minecraft. También estuvo involucrado en la Kings League Américas y los GAMERGY INDES. Recientemente, iba a ser uno de los participantes de La Velada del Año 6, pero su combate fue cancelado tras saltarse el acuerdo de confidencialidad y anunciarlo de forma prematura.



¿De qué murió Komanche y por qué amigos hacen referencia al bullying?

Carlos Mauricio Gómez, Komanche, fue hallado muerto en su vivienda en Monterrey (México) y, aunque se desconocen las causas de su fallecimiento, los primeros mensajes de sus seres queridos apuntan a que el streamer posiblemente habría atentado contra su vida, resultado de problemas de salud mental y el 'bullying' que sufría en las redes sociales. Byron Reyes, su amigo y mánager, publicó un mensaje en el que hizo referencia a estos detalles.

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"En internet TODOS creemos que tenemos el derecho de poder señalar o criticar a los demás sin siquiera conocerlos o sin saber lo mucho que pueden afectar esas palabras al otro, espero que esto marque un precedente para muchos antes de criticar a los demás. El ‘bullying’ a cualquier escala no es un juego. Me pongo a pensar Komanche que recibió tanto hate desde hace años, por favor seamos más consientes de lo que ponemos. Sé que Komanche estaría muy feliz de poder hacer que ese ambiente cambie para todos".

Previamente, en 2023, Komanche dio una entrevista a su colega Tio Shur en la que reveló sus batallas de salud mental. El influencer señaló que en algún momento de su vida intentó suicidarse tres veces, por lo que fue internado en un hospital psiquiátrico en cada una de esas ocasiones. "Me llamo Carlos y hace un mes intenté suicidarme", expresó en uno de sus videos en YouTube en 2023.

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Por otro lado, Carlos Mauricio Gómez, contó que a los 19 años recibió el diagnóstico formal de depresión y trastorno bipolar, aunque los síntomas se manifestaban desde su niñez. Para ese momento, octubre de 2023, detalló que tenía diagnosticada depresión, ansiedad, bipolaridad, obsesión y esquizofrenia.

Aunque se convirtió en un referente del mundo gamer y del stream, Komanche no escapó de las controversias y las críticas. A lo largo de los años tuvo disputas públicas relacionadas con el desarrollo de su evento insignia 'Squid Craft Games' y la filtración de algunos chats que rompieron su relación con otros creadores. Esto lo llevó a ser víctima de campañas de hostigamiento y odio en plataformas sociales que impactaron su salud mental e impacto.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co