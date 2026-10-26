Revelan estado de salud de Kbeto Zuleta tras grave accidente de bus: le amputaron la pierna

El cantante vallenato Kbeto Zuleta, hijo del reconocido artista Poncho Zuleta, permanece en delicado estado de salud luego del grave accidente de tránsito que sufrió la madrugada de este lunes 26 de octubre cuando el bus en el que viajaba junto a su agrupación cayó desde el puente sobre el río Ariguaní, en la vía que conecta a El Difícil, Magdalena, con Bosconia, Cesar.

De acuerdo con información conocida en las últimas horas, el intérprete permanece internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica en Bosconia, donde recibe atención especializada debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante el siniestro. Fuentes médicas señalaron que su condición es de pronóstico reservado.



Hijo de Poncho Zuleta sigue delicado tras accidente de bus

Los reportes preliminares indican que Kbeto Zuleta sufrió severos traumatismos en sus extremidades inferiores. Debido al grave compromiso vascular y óseo que presentaba, los especialistas tuvieron que amputarle una de sus piernas para intentar salvarle la vida. Además, la otra extremidad continúa bajo evaluación médica, ya que también resultó seriamente afectada por el accidente.

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La emergencia ocurrió cuando el cantante y su equipo regresaban a Valledupar después de cumplir una presentación musical en Sincelejo. Por razones que son materia de investigación, el vehículo perdió el control, impactó contra las estructuras de protección del puente y terminó cayendo al río Ariguaní.



El accidente dejó además un doloroso saldo para el vallenato. Entre las víctimas mortales fueron identificados el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana, integrantes de la agrupación musical que acompañaba a Kbeto Zuleta. Otros músicos y miembros del equipo de trabajo también resultaron heridos y fueron trasladados a centros asistenciales de la región.



Según el balance preliminar entregado por las autoridades y medios regionales, cerca de una veintena de personas resultaron afectadas por el siniestro. Algunos de los lesionados presentan heridas de consideración y continúan bajo observación médica mientras avanzan los procedimientos para su recuperación.

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Entretanto, los médicos estudian la posibilidad de trasladar a Kbeto Zuleta a un centro asistencial de mayor complejidad en Valledupar o Barranquilla. Sin embargo, la decisión dependerá de su evolución clínica y de que las condiciones permitan un desplazamiento seguro.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer qué provocó el accidente. Una de las hipótesis que ha tomado fuerza apunta a un posible microsueño del conductor, aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial que confirme las causas del hecho.

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ÁNGELA URREA PARRA

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