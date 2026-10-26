Papa León XIV confirma viaje a Uruguay, Argentina y Perú tras su operación

El Vaticano confirmó este lunes 26 de octubre que el papa León XIV viajará como estaba previsto a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, tras haber sido operado de un cáncer de pulmón y de que se le extirpara el lóbulo inferior de su pulmón derecho.



"El Santo Padre espera con gran alegría y entusiasmo este viaje, que ofrecerá oportunidades para fortalecer los vínculos de comunión con las Iglesias locales, alentar a los fieles en su misión y llevar un mensaje de fe, esperanza y paz a los pueblos de las naciones de Uruguay, Argentina y Perú, encontrando con su fe y compartiendo la esperanza y la paz que Cristo trae a nuestro mundo", indica el comunicado de la Santa Sede.



¿Cómo se encuentra actualmente el papa León XIV?

La situación clínica actual del pontífice, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio realizados confirman que "no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina". De la misma forma, anteriormente se había confirmado que tras la operación el pontífice no requería de tratamiento médico adicional.

Por su parte, León XIV celebró en sus redes sociales la confirmación de su viaje y detalló la emoción que siente por regresar a América Latina, región en la que desempeñó por varios años su labor como misionero. "Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría", escribió en su cuenta de X.

Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el… — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 26, 2026

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El médico personal del papa, Luigi Carbone, confirma que la recuperación posoperatoria de León XIV sigue avanzando y que "los últimos exámenes médicos dan fe de su buen estado de salud y de su favorable condición clínica". El diagnóstico tras la cirugía del pasado 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma fue que el papa tenía un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, por lo que se le extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón derecho.



Primera gira latinoamericana del pontificado de León XIV

En esta primera gira latinoamericana del pontificado de León XIV están previstos hasta 14 vuelos, más de cuarenta discursos y reuniones, nueve misas multitudinarias, así como la visita a Cusco, una ciudad situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y en el que está previsto también un viaje en helicóptero.



En la última semana el papa ha retomado gradualmente sus actividades, "adaptando su agenda diaria en consulta con sus médicos para dar prioridad a su recuperación", según detalló la Santa Sede. La única limitación ha sido la cancelación de su presencia en Asís el próximo martes después de que los médicos le recomendaran no realizar el viaje en helicóptero "teniendo en cuenta el poco tiempo transcurrido desde la intervención".



El papa mostró también este lunes su "profunda gratitud por las oraciones y las muestras de afecto recibidas de todas partes del mundo, así como por la dedicada atención de los profesionales sanitarios que lo han acompañado durante su recuperación". León XIV acaba de cumplir 71 años, el pasado 14 de septiembre, y fue elegido papa el 8 de mayo de 2025, convirtiéndose en el primer estadounidense en ocupar el pontificado. También tiene la nacionalidad peruana por sus años como misionero y obispo en ese país.

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*con información de EFE