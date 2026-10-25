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Noticias Caracol  / MUNDO  / María Corina Machado ya está en Caracas, Venezuela: así fue su llegada tras casi un año en el exilio

María Corina Machado ya está en Caracas, Venezuela: así fue su llegada tras casi un año en el exilio

Miles de personas se agolparon en autopistas, peajes y calles de la ciudad ondeando banderas venezolanas y coreando "¡Libertad!" mientras Machado viajaba hacia Caracas

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 25 de oct, 2026
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María Corina Machado llegó a Caracas, Venezuela, tras casi un año en el exilio
María Corina Machado llegó a Caracas, Venezuela, tras casi un año en el exilio. -
AFP

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, regresó a Venezuela este domingo tras casi un año en el exilio, en un desafío al gobierno interino de Delcy Rodríguez respaldado por Washington. Durante el trayecto, miles de personas se congregaron en autopistas, peajes y calles para acompañar su regreso. Con banderas venezolanas y gritos de «¡Libertad!», los simpatizantes siguieron el paso de la caravana de vehículos y motocicletas en la que se movilizaba la dirigente.

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"Por el reencuentro de cada familia, por la Libertad de cada preso político, por la Libertad de Venezuela", escribió la líder opositora venezolana en X.

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