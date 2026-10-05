¿Qué ha pasado con Christa Pike? Esto se sabe de su estado de salud tras fallar su ejecución

La reclusa Christa Pike, que sobrevivió el pasado miércoles a dos intentos de ejecución mediante inyección letal, permanece en estado crítico y conectada a un respirador en un hospital de Tennessee, informó este domingo su abogado. Stephen Ferrell, abogado de la mujer que fue condenada a muerte por su participación en un asesinato en 1995, explicó al canal CNN que los médicos están tratando de eliminar de su cuerpo los restos de pentobarbital, un potente fármaco empleado en Tennessee para la inyección letal.



Christa Pike sigue hospitalizada en estado crítico

Pike, de 50 años, sobrevivió el pasado miércoles a dos dosis de la inyección e ingresó en el centro médico en estado crítico con ambos brazos hinchados, quemados y con ampollas. Su abogado indicó que no ha podido volver a hablar con ella desde entonces. Es la segunda vez este año que falla una ejecución en el estado Tennessee, por lo que el gobernador estatal, Bill Lee, suspendió temporalmente todas las ejecuciones previstas para el resto de 2026.

A ello se sumó la dimisión este sábado del comisario del Departamento Correccional de Tennessee, Frank Strada. Pike, condenada a muerte en 1996 por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer un año antes, era la primera mujer que iba a ser ejecutada en este estado en más de 200 años.

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Tennessee ha ejecutado a 17 reclusos desde el restablecimiento de la pena capital en Estados Unidos en 1977, según datos del Death Penalty Information Center, organización que recopila estadísticas sobre estas sentencias en todo el país. Actualmente, 42 personas se hallan en el corredor de la muerte en Tennessee.



Abogado de Christa Pike aseguró que se utilizaron siete agujas

El abogado de Christa Pike, Stephen Ferrell, también reveló detalles sobre las dificultades que enfrentó el equipo encargado de practicar la inyección letal. Según explicó, los funcionarios intentaron en repetidas ocasiones encontrar una vena adecuada para administrar el pentobarbital, lo que derivó en múltiples punciones.



Ferrell aseguró que durante el procedimiento se utilizaron siete agujas distintas en un intento por establecer el acceso intravenoso necesario para llevar a cabo la ejecución. De acuerdo con su relato, estas maniobras habrían provocado graves lesiones en los brazos de Pike, que posteriormente fue trasladada de urgencia a un hospital con inflamación severa, quemaduras y ampollas.



El abogado señaló además que los problemas para canalizar a la reclusa fueron evidentes durante la ejecución y que las fallas en el procedimiento terminaron por impedir que la condena se completara como estaba previsto. En declaraciones a medios estadounidenses, sostuvo que el estado físico en el que quedó Pike tras los intentos de ejecución es preocupante y advirtió que las complicaciones médicas podrían dejar secuelas permanentes.

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EFE

ÁNGELA URREA PARRA

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