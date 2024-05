Dos fotógrafos colombianos ganan el premio Pulitzer por reportaje en el Tapón del Darién

Unas imágenes que en su momento le dieron la vuelta al mundo se convirtieron en el más asombroso y revelador testimonio del drama de cientos de migrantes en el Tapón del Darién.

“Yo vi familias completas con muchos sueños que esperaban conseguir en Estados Unidos. Vi familias que se iban a reunir, unos que estaban por un lado, otros que estaban por otro”, manifestó Fernando Llano, fotógrafo colombiano de la Agencia AP que ganó el premio Pulitzer.

Nueve reporteros gráficos de la Agencia AP, entre ellos dos colombianos, se alzaron con el máximo galardón de periodismo mundial, el premio Pulitzer a mejor reportaje gráfico.

“Nos llamaron dos horas antes de la presidencia de la compañía y, bueno, muy emocionado, la vedad que no podía hablar, no me lo esperaba”, complementó Llano.

Un trabajo periodístico que cambia vidas e imágenes que quedan retratadas no solo en la lente, sino en la cabeza de Fernando Llano.

“Una foto que me impactó mucho fue la de un niño metido dentro de una maleta y que lo pasaron de un lado al otro en el río. Esa foto se la mostramos al papa y el papa estaba muy conmovido por esa fotografía”, reveló Llano.

Un plan de trabajo trazado milimétricamente. Nueve reporteros gráficos repartidos en el trazado desde el Tapón del Darién hasta el final anhelado para muchos migrantes, la frontera de México con Texas. Allí estaba parado Llano con su cámara.

“Me impactó mucha una foto en la que estaba toda esa maraña de alambre de púas llena de juguetes, flotadores y ropa, era como un atrapasueños, y la de la gente en el colchón inflable pasando el agua, porque era muy angustioso”, aseguró Llano.

Una realidad que se esconde en medio de la selva. Migrantes que se convirtieron en un negocio, por momentos invisibles, pero cuyo rastro queda en el lente de estos valientes reporteros gráficos.

