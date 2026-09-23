Claves del discurso de Delcy Rodríguez en Asamblea de la ONU: ¿cuándo habrá elecciones en Venezuela?

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pronunció su primer discurso como mandataria ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos. La jefe de Estado venezolana se dirigió a los asistentes y al mundo en un discurso en el que aseguró que habrán elecciones en su país, aunque no dijo cuándo ni cómo.



Fue el primer discurso de un mandatario venezolano frente a la ONU desde que lo hizo en 2018 Nicolás Maduro, capturado, depuesto en enero de este año y encarcelado en Nueva York, a escasos kilómetros de la sede del organismo internacional y de donde Rodríguez pronunció su alocución. La analista internacional María Teresa Aya habló sobre lo que dijo la presidenta interina y lo que significa para el futuro del país vecino.

La analista destacó dos momentos clave en el discurso de la mandataria, el primero sobre el "estrangulamiento" de Venezuela y lo siguiente sobre el doble terremoto del pasado 24 junio. "En 2026 Venezuela ha vivido dos grandes y dolorosas pruebas en su vida como nación. Una, derivada del estrangulamiento de su vida política interna y la confrontación agudizada con los Estados Unidos de América; otra, proveniente de la fiereza de la naturaleza: el doble terremoto del 24 de junio", aseguró la presidenta durante su alocución.

La presidenta también se refirió a las elecciones en Venezuela, algo que a la analista le llamó la atención. "Me empieza a generar dudas el tema de elecciones para cuándo, porque dice que habrá elecciones, pero en el momento adecuado. Y si está hablando que lo importante es el debate, pues ahí nos podemos quedar un tiempo que puede ser prudencialmente corto o prudencialmente largo. Entonces ahí me generan dudas sobre qué tanto es el compromiso con las elecciones o si simplemente con el debate con partes de la oposición", explicó Aya.



La presidenta Rodríguez también dijo que "la democracia no se mide por la existencia de elecciones. La democracia se mide por la calidad de la competencia que precede esas elecciones", algo que pone en duda el momento en el que se realizarán estas nuevas elecciones. Aunque la mandatario si enfatizó en que "en esa dirección hemos iniciado un dialogo político con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos" para unos futuros comicios.

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Rodríguez también dijo que "Venezuela aspira con Estados Unidos, con sus vecinos, con todos los países de nuestro continente y de la comunidad internacional reconstruir y sostener relaciones de cooperación, respeto e igualdad", añadiendo en otro momento un agradecimiento al presidente Trump y al Gobierno de Estados Unidos por "su disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación con Venezuela". Sobre esto, la analista mencionó que la visita de la presidenta interina a la ONU fue algo consensuado por el gobierno estadounidense.

Aya dijo que el discurso de Delcy Rodríguez estuvo más encaminado a sostener una relación con Estados Unidos que realmente a hablar sobre un cambio para la política venezolana. "Si está hablando de reforma jurídica ordenada, a uno le pueden sonar esas palabras muy bonitas, muy apropiadas a muchos temas y a lo que está pasando. Pero en la frase siguiente ella habló de la seguridad para los inversionistas extranjeros... A las empresas extranjeras que querían invertir en petróleo en Venezuela. Y esto iba de la mano con las necesidades de Estados Unidos que fue dando pequeñas puntadas para llegar al acuerdo petrolero que firmó hace unas semanas", explicó.

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La analista añadió que si la presidenta interina habla de temas de seguridad energética global, por qué no habla de seguridad jurídica de los detenidos por su régimen. "Palabras que suenan muy bonitas a la hora de desmenuzarlas, vemos que tienen un tinte, y van solamente para un lado de la moneda y no para todos", ahondó Aya.