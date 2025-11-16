Ecuador vota ‘No’ a cuatro preguntas del referendo: una proponía una Asamblea Constituyente

Con más del 85 % de las actas escrutadas, Ecuador le dijo “no” a las cuatro preguntas del referendo impulsado por el presidente Daniel Noboa, una consulta nacional que buscaba abrir la puerta a una Asamblea Constituyente. La población rechazó todas las propuestas con amplios márgenes que van desde los 23 hasta los 6 puntos porcentuales, marcando un resultado que representa un revés político para el Gobierno.



Las consultas sometidas a votación incluían asuntos de profundo impacto político, entre ellos, la autorización para permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. También se preguntaba por la reducción del número de asambleístas, de 151 a 73, y la eliminación de la financiación pública a los partidos políticos. En los cuatro casos, la respuesta del electorado fue la misma: la ciudadanía no respalda las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con EFE, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, explicó que aunque el escrutinio aún no concluye y queda aproximadamente un 20 % de actas por procesar, muchas de ellas con observaciones, la tendencia es “marcada” y no muestra posibilidad de reversión.



Resultados preliminares del referendo en Ecuador

En la pregunta más emblemática del referendo, la relacionada con la Asamblea Constituyente, el 61,55 % de los votos válidos se inclinó por el No, frente a un 38,45 % que apoyó el Sí. Una tendencia muy similar se registró en la consulta sobre permitir bases militares extranjeras, donde el rechazo alcanzó el 60,50 %, mientras que el Sí llegó al 39,50 %. La población, de esta manera, respaldó la continuidad de la Constitución vigente, instaurada en 2008 durante el gobierno de Rafael Correa, y reafirmó la prohibición que impide la presencia de bases externas en el país.

Los ciudadanos también rechazaron la propuesta de eliminar la financiación pública de los partidos políticos. En esta pregunta, el 'No' obtuvo el 57,96 %, mientras que el 'Sí' obtuvo aproximadamente el 42,04%. Finalmente, la pregunta con el margen más estrecho de toda la jornada, fue la de la reducción del número de asambleístas con un 53,41 % en contra y un 46,59 % a favor. De acuerdo con la información oficial, más del 80 % de los 13,9 millones de ecuatorianos convocados acudieron a las urnas, en una jornada que transcurrió con normalidad y sin incidentes significativos



Reacciones de los resultados del referendo en Ecuador

Ante la contundencia de los resultados, el presidente Daniel Noboa se pronunció a través de la red social X, donde reconoció públicamente la derrota del referendo. “Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano”, escribió el mandatario.



En su mensaje añadió que, pese al revés en las urnas, continuará trabajando “con las herramientas que tenemos” para avanzar en lo que considera fundamental para construir un mejor país para los ecuatorianos.



Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano.



Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 17, 2025

Publicidad

El triunfo del 'No' ha sido rápidamente celebrado por las figuras de oposición. Una de las primeras y más contundentes reacciones provino de Luisa González, excandidata presidencial y una de las principales voces del correísmo. En declaraciones a la agencia de noticias EFE, González afirmó que "Ecuador venció al odio", interpretando el resultado como una clara señal de rechazo a las políticas gubernamentales.

A través de sus redes sociales, la líder correísta fue aún más efusiva al proclamar: "¡GANÓ LA PATRIA! Este triunfo no es de partidos políticos, este rotundo NO a Noboa, le pertenece a los ecuatorianos". Según su análisis, el resultado es una victoria ciudadana que ha logrado superar "el odio que confronta a un pueblo hermano y nos deja dolor y destrucción". González concluyó su mensaje con una nota de optimismo y fe: "Hoy venció la fe y la esperanza de días mejores. Dios bendiga Ecuador porque hoy empezamos a reescribir nuestra historia con paz y unidad".

¡GANÓ LA PATRIA!



Este triunfo no es de partidos políticos, este rotundo NO a Noboa, le pertenece a los ecuatorianos, que vencieron el odio que confronta a un pueblo hermano y nos deja dolor y destrucción.



Hoy venció la fe y la esperanza de días mejores.



Dios bendiga Ecuador… pic.twitter.com/n9VnJsTDOo — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) November 17, 2025

Publicidad

Sin duda alguna, los resultados para el actual presidente representan una derrota estratégica en un momento clave de su mandato. Tras haber sido reelegido, Noboa apostó por impulsar una nueva Constitución ecuatoriana que reforzara lo que él ha calificado como una política de “mano dura” contra el crimen organizado.

Además del enfoque en seguridad, el Ejecutivo buscaba incluir en la nueva constitución, reformas económicas orientadas a atraer inversión extranjera y promover empleo mediante mayor flexibilidad laboral. Ninguna de esas aspiraciones obtuvo el aval ciudadano en esta consulta.

Este referendo constituye el décimo realizado en Ecuador en dos décadas. La mayoría han sido promovidos por los presidentes de turno en busca de legitimidad política o para habilitar cambios estructurales en medio de sus programas de gobierno. En este caso, la apuesta de Noboa no logró conectar con un electorado que, en su mayoría, prefirió mantener el marco institucional vigente.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE