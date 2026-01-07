En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Diosdado Cabello dice que número de muertos por ataque de EE. UU. en Venezuela ascendería a 100

Diosdado Cabello dice que número de muertos por ataque de EE. UU. en Venezuela ascendería a 100

El ministro del Interior de Venezuela se refirió al saldo de personas fallecidas y heridas que habría dejado el operativo de EE. UU. en tierras sudamericanas, a través del cual capturó a Nicolás Maduro.

Por: EFE
Actualizado: 7 de ene, 2026
Editado por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Diosdado Cabello.
Getty Images

El ministro de Interior y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que el ataque ejecutado por Estados Unidos el pasado sábado, que concluyó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha dejado "hasta ahora" 100 fallecidos y "otra cantidad parecida -dijo- de heridos".

"Terrible el ataque contra nuestro país, eso es cierto, eso es una verdad", afirmó el funcionario, que dedicó su programa 'Con el mazo dando', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) a la pareja presidencial y los que consideró "mártires" de la operación militar estadounidense en el país suramericano.

Noticia en desarrollo...

