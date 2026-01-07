En vivo
ZULMA GUZMÁN
NICOLÁS MADURO
VENEZUELA
IPC COLOMBIA
GUSTAVO PETRO
LUIS DÍAZ

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Asesino en serie de EE. UU. condenado a cadena perpetua confiesa el crimen de una joven

Asesino en serie de EE. UU. condenado a cadena perpetua confiesa el crimen de una joven

La víctima del hombre, conocido como ‘el asesino del torso’, había sido hallada sin vida en la casa de sus padres hace más de seis décadas sin que hasta la fecha se hubiera resuelto el caso.

Por: EFE
Actualizado: 7 de ene, 2026
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Asesino en serie de EE. UU. condenado a cadena perpetua confiesa el crimen de una joven
Alys Eberhardt, una de las víctimas del 'asesino del torso' -
Imagen tomada de la página de Facebook de la Policía de Fair Lawn

Un asesino en serie septuagenario de Estados Unidos, Richard Cottingham, conocido como ‘el asesino del torso’ y que cumple cadena perpetua en Nueva Jersey, confesó ser el autor de otro asesinato, el de una joven de 18 años, cometido a finales de 1965 en ese mismo estado.

Así lo confirmó este martes 6 de enero la Policía de Fair Lawn, la localidad de Nueva Jersey de donde era Alys Eberhardt, una estudiante de enfermería que fue hallada muerta con signos de violencia en la casa de sus padres hace más de seis décadas y cuyo caso permanecía sin resolver.

Eberhardt fue acuchillada y golpeada hasta la muerte, informaron entonces las autoridades.

"Richard Cottingham finalmente dio una confesión completa, incluyendo detalles que nunca se habían divulgado en público", indicó en su cuenta de Facebook la Policía, que reabrió el caso en 2021, lo que llevó a una revisión y nuevos interrogatorios al sospechoso.

El jefe Joseph Dawicki expresó que "Alys era una joven estudiante de enfermería vibrante que fue sacada de nuestra comunidad demasiado pronto. Aunque nunca podremos traerla de vuelta, tengo la esperanza de que su familia pueda encontrar algo de paz sabiendo que la persona responsable ha confesado y ya no puede dañar a nadie más. Este caso es un testimonio de la dedicación de nuestros oficiales y del hecho de que las fuerzas del orden nunca se rinden en la búsqueda de la justicia”.

Las autoridades señalaron que, con el fin de conseguir el cierre para la familia, no se presentarán cargos adicionales en este caso.

Un sobrino de Eberhardt, Michael Smith, agradeció al medio local Daily Voice poder dar respuestas a su madre, hermana de la fallecida, ya que "nunca sabremos por qué, pero al menos finalmente sabemos quién".

Historial del ‘asesino del torso’

A Cottingham, de 79 años, apodado ‘el asesino del torso’ y ‘el asesino de Times Square’, se le atribuyen más de una decena de asesinatos de mujeres en el área de Nueva York y Nueva Jersey cometidos entre 1967 y 1980, pero ha afirmado ser responsable de hasta un centenar.

En 2021, este asesino en serie se declaró responsable del asesinato de Lorraine Mary Kelly y Mary Ann Pryor, de 16 y 17 años respectivamente, en 1974.

En 2022, confesó haber matado a otras cinco jóvenes entre 1968 y 1973 en el estado de Nueva York, y recibió penas adicionales por uno de esos crímenes, que se sumaron a su cadena perpetua, pero no de los otros cuatro, como parte de un acuerdo con las autoridades.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co
*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE

