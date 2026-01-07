Se confirma cuál es la situación mental de Nick Reiner, hijo de Rob y Michele Reiner

Uno de los crímenes de Hollywood que revolucionó a Estados Unidos a finales de 2025 fue el doble asesinato del director de cine Rob Reiner y su esposa Michele, presuntamente por su hijo Nick Reiner. Recientemente, se han conocido las conclusiones de las autoridades sobre la salud mental del hombre de 32 años que compareció ante un tribunal el pasado 17 de diciembre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Nick Reiner enfrenta cargos por homicidio en primer grado con uso de cuchillo, según las investigaciones degolló a sus padres en su propia cama mientras dormían. Mientras avanza el juicio Nick pasa los días retenido en la Instalación Correccional Twin Towers en el centro de Los Ángeles.



¿Cómo está la salud mental de Nick Reiner?

La revista People confirmó que Nick Reiner ya no está bajo vigilancia de suicidio en el centro de detención, medida que se había tomado pensando que era posible que el hombre atentara contra su propia vida. Detallaron que el sheriff del condado de Los Ángeles detalló que Reiner, luego de ser ingresado al centro el 15 de diciembre fue colocado inmediatamente bajo supervisión intensificada, pero eso cambió recientemente.

Según la fuente, el hijo del director de cine actualmente está bajo confinamiento solitario, en el que se le requiere utilizar camisa amarilla y pantalones azules. Anteriormente Nick Reiner estaba utilizando la bata de prevención de suicidios, una prenda que para casos como este el detenido debe utilizar en todo momento.



Sin embargo, desde la oficina del sheriff se señaló que Nick Reiner no será liberado de la Vivienda de Alta Observación (HOH) a menos que un juez o una audiencia judicial determine lo contrario y continuará siendo monitoreado y alojado solo.



Cabe recordar que el hijo de Rob y Michele Reiner, de 32 años, desde años anteriores, enfrentaba problemas por su adicción a las drogas y, según conoció People, el hombre varias veces hospedándose en la casa de huéspedes de sus padres, quienes esperaban que iniciara una rehabilitación, pero esto no ocurría.

Publicidad

Nick Reiner, previo al asesinato de sus padres, estaba siendo tratado por esquizofrenia. Los Angeles Times informó que estaba recibiendo medicación para la enfermedad mental.

Fuentes policiales confirmaron que actualmente a Nick Reiner no se le permite comunicarse con nadie más que su abogado y el personal autorizado de la cárcel y solo se le permite salir de su celda para sus comparecencias judiciales. Sin embargo, esta situación cambió drásticamente este 7 de enero, luego de que el abogado defensor Alan Jackson se retirara del caso durante la comparecencia.



¿Qué ha pasado con el caso de Nick reiner?

Nick Reiner no se declaró culpable ni inocente en la comparecencia del 7 de enero por los asesinatos de sus padres. El hombre de 32 años que apareció con el cabello rapado en el tribunal solo habló para responder si renunciaba a su derecho a un juicio rápido, a lo que respondió: "Sí, estoy de acuerdo, su señoría".

Publicidad

Tras la renuncia de su abogado Alan Jackson, a Nick se le asignó una defensora pública llamada Kimberly Green. Reiner regresará a la corte el 23 de febrero y permanece en la cárcel sin derecho a fianza. Fuentes expertas le señalaron a ABC News que el hombre podría declararse no culpable por razón de demencia.

En caso de que el hombre se declare no culpable el próximo miércoles, el caso se iría a una audiencia preliminar si hay evidencia para ser juzgado. Su situación mental también podría ser un factor para el juicio.

El abogado Jackson dijo que renunció al caso por "circunstancias ajenas a nuestro control, pero más importante aún, circunstancias ajenas al control de Nick, nos han imposibilitado continuar representando a Nick". Jackson afirmó que sigue comprometido con los intereses de Reiner y confía en que el proceso judicial "revelará los verdaderos hechos" de este caso.

"Hemos investigado este asunto de arriba abajo. Lo que hemos descubierto, y pueden darlo por seguro, es que, de conformidad con las leyes de este estado, de conformidad con la ley de California, Nick Reiner no es culpable de asesinato", declaró.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL