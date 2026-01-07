Trump sobre agente del ICE que mató a una mujer: “Al parecer le disparó en defensa propia”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó al tiroteo mortal del miércoles 7 de enero, en el que una mujer fue abatida por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis.

Según ha trascendido, la víctima era una ciudadana estadounidense de 37 años, lo que ha generado la indignación de activistas y dirigentes políticos contra el ICE y llevó a la declaración de emergencia en el estado de Minnesota ante el aumento de las protestas contra las redadas. (Lea también: VIDEO | Mujer es arrastrada por agentes migratorios durante operativo en EE. UU.: estaría embarazada)



¿Por qué el ICE le disparó a la mujer?

Congresistas demócratas denunciaron que el ICE "asesinó" a la mujer, mientras el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, señalaron que las imágenes muestran que la abatida conducía su auto lejos de los oficiales y fueron ellos quienes se acercaron a agredirla.

"Yo mismo vi un video en el que los disparos se realizaron mientras conducía el auto lejos de ellos. Lo que puedo decirles es que la narrativa de que esto ocurrió en defensa propia es basura", sostuvo el alcalde en una rueda de prensa.



Trump publicó un video en Truth Social que muestra el auto de la mujer mientras huye de los agentes e impacta a otro vehículo, pero las autoridades locales accedieron a otras imágenes en las que ella parece evitar la confrontación e intenta escapar del lugar, pero los agentes la persiguen.



El jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O'Hara, expuso que "no hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley", pues "esta mujer estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes".



La Casa Blanca y Trump defienden al ICE

Ante la indignación, la Casa Blanca comenzó la campaña 'I Stand With ICE' ('Yo respaldo al ICE') en redes sociales para defender a los agentes, quienes afrontan un incremento de 1.300% en ataques contra ellos y de 8.000% en amenazas de muerte, según Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS.

Mientras agentes del ICE llevaban a cabo "operaciones selectivas" en la ciudad norteña de Mineápolis, "algunos alborotadores comenzaron a bloquear a los agentes y una de estas alborotadoras violentas convirtió su vehículo en un arma, intentando atropellar a nuestras fuerzas del orden con la intención de matarlas, un acto de terrorismo", escribió el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

"Un agente del ICE, temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad de la población, disparó en defensa propia. La presunta autora fue alcanzada y falleció. Se espera que los agentes que resultaron heridos se recuperen por completo", añadió.

No obstante, congresistas demócratas acusaron a los agentes de "asesinar" a la mujer, mientras que el alcalde de Mineápolis denunció en su conferencia que los oficiales "no están aquí para causar seguridad", sino que "están matando gente".

"Tengo un mensaje para el ICE. ICE, vete al carajo de Mineápolis. No te queremos aquí", exclamó Frey.

El presidente Trump, por su parte, escribió en Truth Social que "la mujer que conducía el automóvil estaba muy alterada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló de forma violenta, intencionada y viciosa al agente de ICE, que al parecer le disparó en defensa propia".

El gobernador Tim Walz escribió en redes sociales que "he visto el video. No crean en esta máquina de propaganda. El estado se asegurará de que haya una investigación completa, justa y expedita para garantizar la rendición de cuentas y la justicia".

Tanto la Administración de Trump como las autoridades locales abrieron investigaciones del incidente, que recuerda a uno similar que sucedió en septiembre de 2025 en Chicago, donde agentes del ICE dispararon y mataron a un mexicano de 38 años también con el argumento de que "intentó conducir su vehículo" contra ellos.

En un video que circula por la red social BlueSky, sin autentificar por la AFP, se ve a agentes del ICE dirigirse hacia un vehículo en marcha. A continuación, el auto se aleja de los agentes cuando se oyen disparos. Después el vehículo choca contra otro aparcado.

Una mujer de 37 años murió tras recibir disparos de agentes del ICE en Minneapolis, Estados Unidos. El hecho ocurrió en medio de una confrontación por las crecientes redadas migratorias. El presidente Donald Trump reaccionó en sus redes sociales.



Siga la señal de Noticias… pic.twitter.com/li4ixwaxIo — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 7, 2026

El alcalde de Mineápolis, el demócrata Jacob Frey, calificó de "tonterías" la versión de la Policía de inmigración. "Temíamos este momento desde que el ICE llegó a la ciudad", prosiguió, y añadió que tenía "un mensaje para el ICE: ¡Lárguense de Mineápolis!".

Tim Walz escribió en X que sus equipos "están recopilando información" y "piden a todos que mantengan la calma".

Las redadas ordenadas por el gobierno de Donald Trump causaron protestas en algunas ciudades contra las operaciones de los agentes migratorios para detener y expulsar migrantes. (Lea también: EE. UU. aumentó incentivo a migrantes que se autodeporten antes de fin de año: la millonaria cifra)

