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Noticias Caracol  / MUNDO  / EE. UU. e Irán firman acuerdo por adelantado para poner fin a la guerra: los puntos clave

EE. UU. e Irán firman acuerdo por adelantado para poner fin a la guerra: los puntos clave

El acuerdo, de 14 puntos y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, pondría fin a la guerra iniciada en febrero. Según el medio Axios, ya se encuentra en vigor.

Por: EFE
Actualizado: 17 de jun, 2026
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EE. UU. anuncia bloqueo total de los puertos de Irán y "detenido por completo" su comercio
Archivo

Estados Unidos e Irán firmaron de forma remota y por adelantado este miércoles un acuerdo de entendimiento que ya está en vigor, según informaron hoy dos funcionarios estadounidenses al medio especializado Axios. El presidente estadounidense, Donald Trump, habría firmado una copia del acuerdo esta tarde en Francia y posteriormente se envió una fotografía de la firma a Teherán, de acuerdo con el medio digital.

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La firma remota del acuerdo, que tiene como objetivo poner fin a la guerra, se encuentra vigente, según los funcionarios estadounidenses bajo anonimato citados por Axios. Por su parte, el Ministerio de Relaciones de Irán confirmó la firma del acuerdo de manera remota a través de los medios estatales y el canciller Esmaeil Baghaei descartó una firma presencial el viernes en Zurich, como se adelantó por la mañana. Sin embargo, Estados Unidos no ha ratificado este extremo de manera oficial.

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El acuerdo, de 14 puntos y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, pone fin a la guerra iniciada el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí contra la República Islámica. También ordena la "terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", incluido el Líbano.

Ambas partes disponen ahora de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones. Durante ese período, Irán garantizará el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, y Estados Unidos levantará en 30 días el bloqueo naval contra puertos iraníes.

Asimismo y como parte del acuerdo final, Washington se comprometería a levantar todas las sanciones contra Irán, liberar activos congelados y elaborar un plan de reconstrucción de 300.000 millones de dólares.

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EFE

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