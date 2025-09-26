En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NETANYAHU EN LA ONU
MODELO ANGIE MILLER
NACIMIENTOS EN COLOMBIA
A LA CALLE
LÍO APUESTAS
JHON DURÁN HOY
OSO ONCE CALDAS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / El director detrás del documental sobre Chapecoense muere en un accidente de avión

El director detrás del documental sobre Chapecoense muere en un accidente de avión

El cineasta falleció el pasado 23 de septiembre. Se encontraba rodando otra producción en Brasil. Esto fue lo que sucedió.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 26 de sept, 2025
Comparta en:
Editado por: Noticias Caracol
Luiz Fernando Feres
Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz era cineasta y un defensor de la cultura en Brasil.
Tomado de redes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad