María Corina Machado arremetió contra Delcy Rodríguez: su gobierno será "absolutamente temporal"

La opositora María Corina Machado aseguró que el Gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, es "absolutamente temporal" e insistió en que su país está en un proceso hacia la "transición", luego de la captura y extracción del líder del régimen, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, durante operación militar estadounidense en el país.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Machado, en una entrevista con el medio venezolano La Patilla, afirmó que la Administración de Rodríguez, quien juró al cargo el lunes por orden el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es "absolutamente temporal". "Y el objetivo es que sea un proceso lo más corto, absolutamente lo más corto y rápido posible", añadió Machado.



La exdiputada, quien salió en diciembre pasado de Venezuela para recibir el nobel de la Paz en Oslo, Noruega, después de casi un año en la clandestinidad, remarcó que el país está en una "fase antes de que avance la transición". Durante esta etapa, consideró, deben pasar una "serie de eventos", entre ellos la liberación de presos políticos, que la ONG Foro Penal calcula en 863.



En ese sentido, Machado advirtió que este es un proceso "irreversible", que, a su juicio, tiene como objetivo "desmantelar una estructura represiva y criminal". El pasado lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó una convocatoria de elecciones en Venezuela en los próximos 30 días hasta que el país suramericano "recupere su salud".

Publicidad

En una entrevista con la cadena NBC News, el mandatario estadounidense dibujó una transición de Venezuela a más largo plazo y volvió a insistir en que la prioridad es reparar las infraestructuras del país. Maduro está acusado por la Justicia de EE. UU. de cuatro cargos federales, entre ellos conspiración de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína.

Lea: Primera entrevista de María Corina Machado tras captura de Maduro; ¿regresará a Venezuela?



La clandestinidad de María Corina Machado

Hace un año, tras meses de semiclandestinidad luego del exilio del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, Machado encabezó una concentración en Caracas y, al retirarse del lugar, fue "interceptada y tumbada de la moto en la que se trasladaba" por funcionarios del Estado, según informó entonces el Comando Con Venezuela, el equipo de Machado y González.

Publicidad

Fue liberada tras unas dos horas, en las que, afirmó su equipo, fue "forzada a grabar varios vídeos". Desde entonces, asumió una clandestinidad que se extendió por once meses, en los cuales aumentaron los reportes de represión por parte de ONG locales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Machado es "fantástica", pero señaló que en este momento su liderazgo no es realista para iniciar una transición, debido a que su movimiento "ya no está presente".

"Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato", subrayó. Asimismo, Trump se ha negado a respaldarla públicamente, asegurando que la opositora no tiene suficiente apoyo dentro de Venezuela. Pese a esto, Machado expresó su agradecimiento al mandatario estadounidense por sus "valientes acciones" para la captura de Maduro y reiteró que su movimiento está listo para gobernar.

El diputado Luis Emilio Rondón, del partido Un Nuevo Tiempo, no alineado con el liderazgo de Machado, afirmó, este miércoles, en una rueda de prensa, que el resto de la oposición venezolana también está lista para asumir el poder, que consideró deber ser ocupado por "todos los venezolanos". El parlamentario consideró que Trump "no conoce los vericuetos" del país. "Creo que María Corina goza de un gran afecto y respaldo de la gente, tiene un buen liderazgo en el país y es cosa de intentar resolver (...) por la vía del diálogo y la negociación" agregó.