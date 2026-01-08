En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Confirman excarcelación de excandidato presidencial Enrique Márquez y Biagio Pilieri en Venezuela

Confirman excarcelación de excandidato presidencial Enrique Márquez y Biagio Pilieri en Venezuela

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela confirmó la noticia y reveló las imágenes de ambos líderes opositores en libertad. Esto se sabe al respecto.

Por: EFE
Actualizado: 8 de ene, 2026
Editado por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Enrique Márquez y Biaggio Pilleri, expresos políticos venezolanos recién liberados en el país sudamericano
Enrique Márquez y Biaggio Pilleri, expresos políticos venezolanos recién liberados en el país sudamericano. -
Fotos: redes sociales

El excandidato presidencial Enrique Márquez y el político y colaborador de María Corina Machado, Biagio Pilieri, fueron excarcelados la noche de este jueves, según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela, después de que el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, anunciara excarcelaciones de "un número importante" de personas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

En un video publicado en X por la gremial, ambos dirigentes se pueden ver abrazando a allegados, en una zona del este de Caracas. Ambos se encontraban recluidos en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Noticia en desarrollo...

