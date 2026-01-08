Confirman excarcelación de excandidato presidencial Enrique Márquez y Biagio Pilieri en Venezuela

El excandidato presidencial Enrique Márquez y el político y colaborador de María Corina Machado, Biagio Pilieri, fueron excarcelados la noche de este jueves, según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela, después de que el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, anunciara excarcelaciones de "un número importante" de personas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En un video publicado en X por la gremial, ambos dirigentes se pueden ver abrazando a allegados, en una zona del este de Caracas. Ambos se encontraban recluidos en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

#AlertaSNTP | Confirmamos la excarcelación del periodista y dirigente político Biagio Pilieri la noche de este #8Ene. Estaba preso en el Helicoide hace un año y cuatro meses. pic.twitter.com/WuEEHAq8i7 — SNTP (@sntpvenezuela) January 9, 2026

Noticia en desarrollo...