Tekashi 6ix9ine pagará su condena en la misma cárcel que Nicolás Maduro: "Quiero bailar con él"

El Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, la prisión en Nueva York que recibió a Nicolás Maduro luego de que el líder chavista fuera capturado en una operación militar de Estados Unidos en Venezuela, recibió a una nueva personalidad en sus instalaciones. Se trata del famoso rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, quien fue ingresado en el penal el martes 6 de enero, e hizo todo un show de su llegada a la prisión.

Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández, ha enfrentado en Estados Unidos diferentes problemas con la justicia. En julio de 2025 el rapero se declaró culpable de posesión de cocaína y MDMA, tras unos hechos ocurridos en marzo de 2025. Con este delito cometió una violación grave a las condiciones de la medida de libertad condicional que tenía, por lo que ahora deberá pagar su condena en prisión y, casualmente, en la misma en la que fue recluido el presidente del régimen venezolano.



¿Qué dijo Tekashi sobre su llegada a la cárcel?

Previo a su llegada al Metropolitan Detention Center, Tekashi hizo todo un show mediático de su condena. “Voy a conocer al presidente de Venezuela. Voy a tener la suerte de estar encerrado con presidentes”, expresó el rapero en un vídeo publicado en su perfil de Instagram. “A punto de tener el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel”.

Tras anunciar su llegada a la prisión, Daniel Hernández dio unas declaraciones a TMZ en las que expresó sus emociones por ingresar a prisión. El rapero señaló que desea poder encontrarse dentro de las instalaciones con Nicolás Maduro. “Quiero bailar con Maduro”, afirmó y agregó que le gustaría “jugar a las cartas” con él.



El martes, minutos antes de su entrada, el artista de 29 años transmitió en vivo toda la experiencia de su entrada. Tekashi 6ix9ine llegó a las puertas de la cárcel en una camioneta de lujo acompañado del influencer Adin Ross y un equipo de cámaras que mostró cada momento hasta su entrega a las autoridades e ingreso a la prisión.



¿Por qué Tekashi está en la misma prisión que Nicolás Maduro?

6ix9ine cumple una condena de tres meses por violar las condiciones de su libertad condicional. El rapero ya tiene experiencia previa con la prisión, pues ha tenido entradas intermitentes. Anteriormente compartió el centro de detención con figuras como Sean Diddy Combs y con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, otros de los prisioneros que pasaron por el MDC.



Lo que se sabe sobre la prisión en la que estará Nicolás Maduro

El Metropolitan Detention Center es reconocido por su alta seguridad y modelo de vigilancia, y ha sido descrito por presos como Genaro García Luna, narcotraficante, como un lugar con "condiciones infrahumanas", luego de pasar allí casi cinco años. "He presenciado homicidios, apuñalamientos y amenazas sistemáticas a mi integridad. Fui segregado casi un año a las celdas de castigo sin haber violado ninguna norma”, escribió en una carta hace años.

Son celdas de 6 metros por 6 metros en las que los detenidos pasan 23 horas diarias y solo salen por un pasillo que conecta directamente con los tribunales para que no tengan exposición pública.

Lo que se ha señalado es que la prisión fue diseñada para aislar, controlar y quebrar psicológicamente a los detenidos. Esto se debe al aislamiento total, considerando que aunque hay varios presos de alto nivel, estos nunca interactúan entre ellos o con otras personas. Está ubicado a metros del puerto de Nueva York, en una zona de alta seguridad, y a pocos kilómetros de puntos emblemáticos como la Quinta Avenida o Central Park.

El centro penitenciario está rodeado de barricadas metálicas, muros y cámaras de largo alcance y se dice que se reforzó su vigilancia exterior con la llegada del político venezolano.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL