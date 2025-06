El drama de familia latina en Reino Unido: sus hijos de 11 y 8 años no pueden seguir en ese país

Una familia brasilera, radicada en Reino Unido desde 2019, está enfrentando un devastador panorama para el futuro de sus hijos, de 11 y 8 años. Tras cuatro años viviendo y trabajando legalmente en ese país, los padres recibieron una carta del Ministerio del Interior que les informaba que los menores de edad ya no tienen permitido estar en el país, por lo que deberán regresar a Brasil. Los padres, en cambio, sí pueden seguir viviendo en el país europeo.

Ana Luiza Cabral Gouveia y Hugo Barbosa llegaron a Reino Unido junto a sus hijos hace cuatro años, en búsqueda de mejores oportunidades. Desde entonces ambos desarrollan su vida y trabajan en ese país, ella como enfermera sénior del NHS y él como profesor titular de informática en la Universidad de Exeter. De la misma forma, sus hijos han adoptado el idioma y las costumbres de Reino Unido como propias, estudiando y haciendo su vida social allí.

¿Por qué los hijos de estos latinos ya no pueden estar en Reino Unido?

La explicación sencilla es: porque los padres se separaron. El divorcio de los esposos brasileros desencadenó un lío legal del que ahora son víctimas sus hijos, a quienes se les retiró el permiso para permanecer en Reino Unido. "Ni en un millón de años me lo hubiera imaginado venir del Ministerio del Interior. Esta carta me hace sentir como si mis hijos fueran delincuentes. Desde que llegué al Reino Unido en 2019, he trabajado para el NHS, he pagado mis impuestos y he hecho todo correctamente", señaló Ana Luiza al medio británico The Guardian que dio a conocer su caso.

La familia había llegado a Reino Unido en 2019 con la visa solicitada por Hugo Barbosa, quien cobijó en el proceso a su entonces esposa y a sus hijos de 7 y 4 años, en ese momento. En 2022, la pareja decidió divorciarse por diferencias que tenían dentro de su matrimonio, a pesar de esto han mantenido una gran relación como padres y dividido la crianza de sus hijos como corresponde. Para poder permanecer en el país, Ana Luiza tuvo que solicitar una nueva visa de trabajo en ese año, ahora como individuo y no como esposa de Barbosa.

En 2024, como corresponde, a Hugo Barbosa el gobierno de Reino Unido le concedió un permiso de residencia indefinido, tras cumplir con el tiempo estipulado por el Ministerio del Interior. Al mejorar su situación en el país europeo, el hombre solicitó el mismo permiso para sus hijos, dependiente de su vida, quienes ahora tienen 11 y 8 años. Ahí inició el problema, pues la ley de ese país establece que para que los hijos de extranjeros obtengan ese permiso, ambos padres deben tener el permiso de residencia indefinido, estar establecidos o ser ciudadanos británicos.

Aunque Ana Luiza Cabral Gouveia lleva desde 2019 trabajando y viviendo en Reino Unido, su visa oficialmente solo tiene dos años, así que debe esperar otros tres años para conseguir el mismo permiso que su exesposo. Esta diferencia en las situaciones migratorias de ambos padres desencadenó una situación peor: los niños no tienen derecho a permanecer en Reino Unido y deben regresar ahora a Brasil. El Ministerio del Interior les dio esa orden y les advirtió de las consecuencias de una permanencia ilegal.

"Regresar a Brasil perturbaría su estabilidad emocional y social. Los niños ya experimentan ansiedad debido a la incertidumbre sobre su futuro. El mayor tiene una plaza en un instituto que se perderá. Si mi exesposa y yo siguiéramos juntos, nada de esto habría pasado. Parece que al Ministerio del Interior no le gustan las parejas divorciadas", expresó Hugo Barbosa al medio británico. Detalló también que los niños no leen ni escriben en portugués, ni hablan el idioma con fluidez, debido a que nacieron en Estados Unidos, donde la pareja vivía antes de irse al continente europeo, lo que quiere decir que no tienen ningún vínculo con el país latinoamericano.

¿Una posible solución?

La familia ha llamado la atención de los medios y recibieron el apoyo del diputado Steve Race, quien se comunicó con el Ministerio del Interior para ver si se podía revertir el proceso que pretende sacar a los menores del país. Por ahora la urgencia radica en el hijo mayor, a quien el Estado le ha ordenado abandonar el país. A pesar de la intervención del político, el Ministerio ha respondido de manera negativa, señalando que no existen "razones serias y convincentes" para concederle el permiso al niño e insistieron en que regresara a Brasil con su familia.

Según explicó el diario británico, las normas del Ministerio del Interior establecen que ambos padres deben obtener el permiso de residencia al mismo tiempo, o estar establecidos o ser ciudadanos británicos, para que sus hijos también lo obtengan. A menos que uno de los padres tenga la responsabilidad exclusiva de la crianza de los niños, lo que no es el caso aquí porque la custodia está compartida. Se está esperando nueva intervención del Ministerio y la justicia para ver qué pasará con los menores.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL