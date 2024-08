El héroe pizzero: le salvó la vida a un joven que casi muere por asfixia

El jueves 22 de agosto de 2024, alrededor de las 8:00 p. m., una situación de emergencia se desató en una pizzería del barrio de Santa Rita, Buenos Aires. Sergio Piro, pizzero encargado del local, se encontró en una situación inesperada cuando un joven de poco más de 20 años llegó corriendo al establecimiento, incapaz de respirar adecuadamente.

¿Qué tenía el joven?



El joven, identificado como Manuel, tenía una traqueotomía, un procedimiento quirúrgico que crea una apertura en la tráquea para facilitar la respiración. La cánula que mantenía abierta esta vía respiratoria se había salido, lo que provocó una obstrucción parcial y una grave dificultad para respirar. Desesperado y con gestos que indicaban su necesidad urgente de ayuda, Manuel se dirigió al local de Sergio en busca de socorro.

Un héroe pizzero en Argentina

Sergio, quien había terminado su jornada laboral, se encontraba aún en la pizzería debido a algunos imprevistos que extendieron su horario. Al ver la gravedad de la situación, Sergio no dudó en actuar rápidamente. “La situación fue extremadamente crítica. No lo pensé, me concentré en colocar la cánula, pero no fue fácil”, relató Sergio en una entrevista con TN. Su intervención precisa fue crucial para restablecer la respiración de Manuel, quien, tras el alivio, pudo sentarse en la puerta del local para recuperar el aliento

En un emotivo momento de gratitud, Manuel se dirigió a Sergio y le preguntó: “¿Te puedo dar un abrazo?”. Este gesto de agradecimiento subrayó el impacto emocional del incidente, tanto para el joven asistido como para Sergio, quien se mostró profundamente conmovido.

Una vez que Manuel se estabilizó, Sergio ofreció llamar a una ambulancia, pero Manuel, sintiéndose mejor, decidió irse por sus propios medios. El héroe pizzero regresó a casa y compartió el dramático episodio con su familia: su padre Luis, su madre Mary y su hermana Daniela.

Luis Piro expresó el orgullo que sentía por su hijo: “Sergio fue brigadista y realizó cursos de primeros auxilios. Le salvó la vida a una persona y cuando llegó a casa y nos contó, nos sentimos infinitamente orgullosos”.

El incidente también llevó a Sergio a reflexionar sobre la falta de asistencia que Manuel había encontrado antes de llegar a la pizzería. “Esto me hizo pensar en la cantidad de veces que no miramos a quién tenemos al lado, sea un vendedor ambulante, alguien en situación de calle o incluso alguien que necesita ayuda urgente”, comentó. Su experiencia destaca la importancia de estar atentos y dispuestos a ayudar en situaciones de emergencia, así como la necesidad de una mayor empatía hacia quienes nos rodean.

Al día siguiente, Manuel y su madre visitaron la pizzería para agradecer a Sergio por su valiente intervención. Aunque no encontraron a Sergio en el local en ese momento, le dejaron un mensaje de agradecimiento.

Sergio, emocionado, les envió un mensaje: “Le quiero decir a Manu que me alegra infinitamente que la vida nos haya hecho coincidir para ayudarnos, te espero, quiero que estés bien y te mando un abrazo enorme”. Este acto de heroísmo subraya cómo la preparación y la acción rápida pueden hacer una diferencia crucial en momentos de crisis, y cómo la solidaridad puede transformar vidas en situaciones de desesperación.