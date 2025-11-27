En vivo
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
TIROTEO EN EE. UU.
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / El país al que Trump endureció medidas migratorias tras ataque contra miembros de Guardia Nacional

El país al que Trump endureció medidas migratorias tras ataque contra miembros de Guardia Nacional

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció en redes sociales la suspensión de las solicitudes de inmigración tras el ataque, calificado por Trump como "un ataque de terror".

Por: EFE
Actualizado: 27 de nov, 2025
Trump dijo, sobre operaciones en Venezuela: "Ya me decidí, pero no puedo decirles qué será"
Donald Trump.
AFP

