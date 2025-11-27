En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
TIROTEO EN EE. UU.
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿De qué murió Gramma? La tortuga de Galápagos de 141 años que vivió 2 guerras mundiales y pandemias

¿De qué murió Gramma? La tortuga de Galápagos de 141 años que vivió 2 guerras mundiales y pandemias

Esta tortuga se había convertido en un símbolo del zoológico y uno de los especímenes en cautiverio más icónicos y conocidos del mundo. Su vida fue tan larga que le permitió presenciar el paso de 20 presidentes estadounidenses y dos guerras mundiales.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 27 de nov, 2025
Comparta en:
Tamaño imágenes (12).jpg
Gramma era el animal más longevo de este conocido zoológico estadounidense. -
Foto: Zoológico de San Diego

Publicidad

Publicidad

Publicidad