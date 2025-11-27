¿De qué murió Gramma? La tortuga de Galápagos de 141 años que vivió 2 guerras mundiales y pandemias

Gramma, la tortuga de Galápagos apodada como la "reina del zoológico" de San Diego, murió a los 141 años, informó la entidad a través de sus redes sociales. "Durante casi un siglo, Gramma, la tortuga de las Galápagos, ha sido una presencia silenciosa y constante en el Zoológico, testigo de la historia, un ícono querido y una embajadora extraordinaria para su especie. Con inmensa tristeza, compartimos su fallecimiento el 20 de noviembre", se lee en el anuncio publicado en Instagram retomado este martes por los medios nacionales.



¿De qué murió?

Según el comunicado, los especialistas del zoológico tomaron “la compasiva y excepcionalmente difícil decisión de despedirla” después de monitorear durante un tiempo sus problemas óseos derivados de su avanzada edad. "Cuidar de una tortuga tan extraordinaria fue un privilegio", reza el sentido comunicado en el que se observa a la tortuga.

Gramma llegó al Zoológico de San Diego entre 1928 y 1931 como parte del primer grupo de tortugas de las Galápagos en llegar al recinto, y aunque se desconoce su fecha exacta de nacimiento, los expertos estiman que pudo haber alcanzado la edad de 141 años. De acuerdo con la publicación, a Gramma le gustaba comer especialmente la lechuga romana y el cactus, así como frutas.



La tortuga vivió lo suficiente como para presenciar el paso de 20 presidentes estadounidenses, dos guerras mundiales y dos pandemias, además de numerosos hechos históricos y avances tecnológicos. "Es asombroso pensar en lo que vivió la abuela (Gramma) a lo largo de su vida. Mientras disfrutaba del sol, de la infinidad de bocados herbívoros y de los charcos en sus hábitats de Reptile Mesa, esta dulce y tímida tortuga observaba la creación y evolución del zoológico. Mientras el mundo a su alrededor experimentaba más de 20 presidentes estadounidenses, dos guerras mundiales y dos pandemias, ella tocó con delicadeza innumerables vidas durante casi un siglo en San Diego como embajadora de la conservación de reptiles a nivel mundial", añade. "Pasó de aparecer en unas pocas fotografías en blanco y negro a convertirse en una estrella entrañable de las redes sociales".



El Zoológico de San Diego alberga 12 tortugas de Galápagos, pero Gramma era la más vieja

Las tortugas de Galápagos pueden vivir más de 100 años en estado salvaje y casi el doble en cautiverio, una de las más longevas fue Harriet, que tenía una edad estimada de 175 años al momento de su muerte en Australia.



"Su historia se ha entrelazado con la esencia misma de la comunidad del zoológico, un hilo que conecta a generaciones de miembros del equipo, visitantes, voluntarios y conservacionistas. A lo largo de décadas de avances tecnológicos, pasó de aparecer en unas pocas fotografías en blanco y negro a convertirse en una estrella entrañable de las redes sociales. Sus especialistas la llamaban cariñosamente "la Reina del Zoológico", y realmente lo era", explicó la entidad.

