En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
TIROTEO EN EE. UU.
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Incendio en Hong Kong: aumenta a 55 los muertos y 279 desaparecidos por la grave emergencia

Incendio en Hong Kong: aumenta a 55 los muertos y 279 desaparecidos por la grave emergencia

El peor incendio reportado en la ciudad de Hong Kong en 30 años sigue dando nuevas actualizaciones. Los fallecidos y desaparecidos aumentaron tras el último reporte de las autoridades.

Por: EFE
Actualizado: 27 de nov, 2025
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
Incendio en Hong Kong: aumenta a 55 los muertos y 279 desaparecidos por la grave emergencia
Personal de bomberos atienden el grave incendio en un edificio en Hong Kong.
Dale de la Rey/AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad