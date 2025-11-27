En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Revocación de concesión a Avianca y Latam por parte de Venezuela: ¿qué pasará con vuelos?

Revocación de concesión a Avianca y Latam por parte de Venezuela: ¿qué pasará con vuelos?

El Ministro de Transporte de Venezuela anunció que revocaba la concesión para operar en su territorio a por lo menos seis aerolíneas, entre las que se encuentran Avianca y Latam. Esto implica la decisión del régimen.

Por: AFP
Actualizado: 27 de nov, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
Latam es una de las aerolíneas cuya concesión fue revocada por Venezuela.
Chandan Khanna/AFP

