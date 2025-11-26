En vivo
MUNDO  / EE. UU. usará aeropuertos dominicanos para su despliegue militar en el Caribe cerca a Venezuela

EE. UU. usará aeropuertos dominicanos para su despliegue militar en el Caribe cerca a Venezuela

Los aeropuertos Internacional de las Américas y el militar de San Isidro, ambos en Santo Domingo, destinarán áreas para el transporte de equipo y personal técnico como parte de las operaciones de Washington.

Por: EFE
Actualizado: 26 de nov, 2025
William Moreno Hernández
Portaaviones USS Gerald Ford entró al Caribe para “combatir amenazas transnacionales”
Comando Sur de Estados Unidos

