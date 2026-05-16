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Noticias Caracol  / MUNDO  / El Vaticano lanzó comisión para que la IA esté entre las prioridades del papa León XIV

El Vaticano lanzó comisión para que la IA esté entre las prioridades del papa León XIV

El papa León XIV aprobó la creación de una comisión vaticana dedicada a la inteligencia artificial, integrada por varios ministerios y academias pontificias. Le contamos en qué consiste la decisión.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 16 de may, 2026
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El Vaticano lanzó comisión para que la IA esté entre las prioridades de León XIV

El papa León XIV aprobó la institución de una comisión formada por miembros de los varios ministerios que forman el Gobierno vaticano para facilitar el intercambio de información y proyectos sobre inteligencia artificial, incluyendo políticas para su uso interno, informó este sábado la Santa Sede.

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El papa ha mostrado desde el inicio del pontificado su atención por la IA y tiene prevista la publicación inminente de una encíclica sobre el tema.

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La idea es del cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

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Los posibles efectos de la IA en la humanidad que prevé Vaticano

Czerny, que será el responsable, y cuenta con la aprobación del papa y analizará "sus posibles efectos en los seres humanos y en la humanidad en su conjunto, así como la preocupación de la Iglesia por la dignidad de cada ser humano, especialmente en relación con su desarrollo integral".

En el documento de sus institución se explica que "corresponde a la institución coordinadora facilitar la colaboración y el intercambio entre los miembros del grupo de información relativa a las actividades y proyectos relacionados con la inteligencia artificial, incluidas las políticas sobre su uso dentro de la Santa Sede, promoviendo el diálogo, la comunión y la participación".

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Ya en enero de 2025, los dicasterios para la Doctrina de la Fe y para la Cultura y la Educación elaboraron el importante documento 'Antiqua et Nova' sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana.

La comisión estará integrada por representantes de los dicasterios para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, para la Doctrina de la Fe, para la Cultura y la Educación, y para la Comunicación, así como por miembros de la Academia Pontificia para la Vida, la Academia Pontificia de las Ciencias y la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales.

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Una iniciativa que, en cierto modo, recuerda a la comisión vaticana Covid-19, creada por el papa Francisco en marzo de 2020, en el punto álgido de la pandemia.

EFE

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