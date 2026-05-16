Imágenes registraron el momento en que un tren de carga embistió a un autobús: al menos ocho muertos

Una tragedia sacudió este sábado a Bangkok, capital de Tailandia, luego de que un tren de mercancías chocara contra un autobús de pasajeros que quedó atrapado sobre las vías férreas en medio de una zona de intenso tráfico vehicular.



De acuerdo con el reporte del medio Bangkok Post, el accidente dejó al menos ocho personas muertas y más de 20 heridas, además de varios vehículos afectados por el incendio que se desató tras el impacto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El hecho ocurrió cerca de la estación Makkasan del Airport Rail Link, en el distrito de Huai Khwang, una concurrida área de la ciudad tailandesa. De acuerdo con los reportes de las autoridades, la emergencia fue notificada hacia las 3:42 p.m. hora locale, cuando equipos de bomberos y rescate recibieron alertas sobre un autobús envuelto en llamas.

Las primeras investigaciones señalaron que un tren de carga impactó a un autobús público azul de la línea 23, que cubre la ruta entre Bang Na y Thewes. Además del autobús, una motocicleta también habría sido alcanzada por el tren.



🇹🇭 | URGENTE: Un tren ha chocado con autobús en Bangkok, Tailandia, dejando al menos 8 muertos, según los servicios de emergencia. pic.twitter.com/ZdP6J76chx — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 16, 2026

Publicidad

Videos difundidos en redes sociales y captados por testigos muestran el dramático momento en que la formación ferroviaria embiste al vehículo de pasajeros. En las imágenes se observa cómo el autobús es arrastrado por el vagón.

Tras la colisión, el autobús comenzó a incendiarse rápidamente. Según los reportes oficiales, en cuestión de minutos el vehículo fue completamente cubierto por el fuego mientras se escuchaban explosiones intermitentes durante las labores de emergencia.

Publicidad

Bomberos y rescatistas trabajaron durante varios minutos para controlar las llamas. Una vez el incendio fue extinguido, los equipos encontraron dentro del autobús los cuerpos de ocho pasajeros fallecidos.

Bangkok bus-train collision: Eight people have been confirmed dead following a collision between a train and a passenger bus near the Makkasan station of the Airport Rail Link in Bangkok on Saturday afternoon, with several others injured.



Photos: Nutthawat Wichieanbut



Read full… pic.twitter.com/b6LBhPFVYQ — Bangkok Post (@BangkokPostNews) May 16, 2026

Las autoridades también confirmaron que al menos 24 personas resultaron heridas. Varias de ellas fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica urgente debido a la gravedad de las lesiones.

El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, explicó que el tren cubría la ruta entre Chachoengsao y Bang Sue cuando ocurrió el accidente. Según indicó: “El tren chocó contra el autobús que se había quedado atascado en las vías del tren debido al intenso tráfico”, declaró el funcionario desde el lugar de la emergencia.



Testigos apuntan a una posible falla en la barrera

Personas que presenciaron el accidente aseguraron a medios locales que la barrera del paso a nivel aparentemente presentaba fallas antes de la colisión. Algunos testigos afirmaron haber notado que el mecanismo estaba atascado.

El gobernador Chadchart indicó que la congestión del tráfico habría impedido el funcionamiento adecuado de las barreras de seguridad, lo que terminó provocando que el tren impactara al autobús y lo arrastrara aproximadamente 50 metros.

Publicidad

Durante ese recorrido, el vehículo chocó además contra otros automóviles y motocicletas que se encontraban cerca del cruce ferroviario. Varios de esos vehículos también terminaron incendiados tras el accidente.

Tras la tragedia, diferentes organismos del Gobierno tailandés se desplazaron hasta el lugar para coordinar la atención de la emergencia y avanzar en las investigaciones.

Entre las entidades involucradas están el Ministerio de Transporte, la compañía estatal de ferrocarriles de Tailandia y la Autoridad de Transporte Masivo de Bangkok (BMTA), encargada de operar el autobús accidentado.

Publicidad

El viceministro de Transporte, Siripong Angkasakulkiat, y el director de la BMTA, Kittikan Chomduang Jaruworapolkul, también acudieron a la zona junto al gobernador de Bangkok para supervisar las labores de rescate y monitorear la situación.

Las autoridades señalaron que continuarán entregando actualizaciones oficiales a medida que avancen las investigaciones sobre las causas exactas del accidente y el funcionamiento del sistema de seguridad ferroviaria en el paso a nivel donde ocurrió la tragedia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co