Autorizan desembarque de crucero con más de 1.000 contagiados con virus: este país los recibirá

Las autoridades españolas autorizaron este sábado el desembarque del crucero Ambition, afectado por un brote de gastroenteritis causada por un norovirus, después de que un equipo sanitario lo inspeccionara en el puerto de La Coruña (noroeste) y constatara 21 infectados.



Estas personas permanecen aisladas, conforme a los protocolos sanitarios.

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El buque partió el viernes del puerto francés de Burdeos, donde el pasaje y la tripulación estuvieron confinados un tiempo.

El Ambition, procedente de las islas Shetland (Reino Unido), recaló en Belfast, Liverpool y Brest, así como en Burdeos cuando se confirmó la muerte de un varón británico nonagenario con gastroenteritis, mientras que otros cincuenta personas sufrían vómitos y diarrea.



Los más de 1.700 ocupantes entre pasajeros y tripulantes fueron obligados a permanecer en el buque hasta determinarse la causa de la infección.



Estaba previsto que el crucero hiciera escala hoy en el puerto de Ferrol, también en la región española de Galicia, pero fue cancelada.

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Finalmente, las autoridades marítimas y portuarias autorizaron la entrada en aguas españolas y el atraque en el puerto coruñés hoy para zarpar después, este mismo sábado, hacia el puerto de Gijón y dirigirse luego al de Bilbao, en el norte del país.

El Gobierno español transmitió "un mensaje de tranquilidad" para destacar que la situación sanitaria está "monitorizada" y se están aplicando todas las medidas que garanticen la seguridad de los pasajeros, del personal portuario y la población local.



¿Qué es el norovirus?

El norovirus es uno de los virus más contagiosos asociados a la gastroenteritis aguda. Suele causar síntomas como vómitos, diarrea, dolor estomacal y malestar general. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el contagio puede producirse por consumir alimentos o agua contaminada, tocar superficies infectadas o tener contacto cercano con una persona portadora del virus.

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Según explica la Clínica Mayo, la enfermedad suele manifestarse de manera repentina y, en la mayoría de los casos, desaparece entre uno y tres días después sin requerir tratamientos especializados en personas sanas.

La institución médica también advierte que, aunque generalmente no representa un riesgo grave, sí puede provocar complicaciones en poblaciones más vulnerables, como niños pequeños, adultos mayores o pacientes con enfermedades previas, especialmente por cuadros de deshidratación.

Las autoridades sanitarias han señalado que los brotes de norovirus son frecuentes en espacios con gran concentración de personas y contacto constante, como hospitales, colegios, hogares geriátricos y cruceros. Esto ocurre porque el virus puede transmitirse con facilidad y permanecer activo en distintas superficies durante varios días.

Las autoridades indicaron que este corresponde al cuarto brote gastrointestinal registrado en embarcaciones durante el año.

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AGENCIA EFE

EDITADO POR HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN