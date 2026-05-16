En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SHAKIRA
YULIXA TOLOZA
SERGIO FAJARDO
SELECCIÓN COLOMBIA
GIRO DE ITALIA, EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Esta sería la nueva estrategia de Irán para gestionar el paso marítimo en el estrecho de Ormuz

Esta sería la nueva estrategia de Irán para gestionar el paso marítimo en el estrecho de Ormuz

El anuncio del parlamento iraní se produce en medio de las tensiones entre Teherán y Washington por el control de uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo.

Por: EFE
Actualizado: 16 de may, 2026
Comparta en:
Editado por: Heidy Carreño
Estrecho de Ormuz

Un alto cargo del Parlamento iraní anunció este sábado que el país ha diseñado un nuevo mecanismo para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, basado en una ruta específica para buques comerciales y países que cooperen con Teherán, así como en el cobro de peajes.

“Irán, en el marco de su soberanía nacional y de la garantía de la seguridad del comercio internacional, ha preparado un mecanismo profesional para gestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz a lo largo de una ruta designada”, afirmó en X el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El diputado explicó que, en este proceso, solo se beneficiarán de este mecanismo los buques comerciales y las partes que cooperen con Irán y que “se cobrarán las tarifas necesarias por los servicios especializados prestados en el marco de este mecanismo”.

Últimas Noticias

Tren de carga accidente
MUNDO

Imágenes registraron el momento en que un tren de carga embistió a un autobús: al menos ocho muertos

Nuevo brote de meningitis en Inglaterra: un joven murió y dos más están en tratamiento
MUNDO

Nuevo brote de meningitis en Inglaterra: un joven murió y dos más están en tratamiento

Azizi sostuvo que el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo y del gas natural licuado comercializados en el mundo, “permanecerá cerrado a los operadores del llamado Proyecto Libertad”, lanzado por Estados Unidos el 4 de mayo para escoltar a los buques varados a través del estrecho debido al bloqueo iraní impuesto desde los primeros días de la guerra.

Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, suspendió la operación al día siguiente para dar margen a las negociaciones de paz con Teherán, estancadas por el momento, después de que Washington tachara de “basura” la última propuesta iraní.

La Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní aprobó ya a finales de marzo un proyecto de ley que establece el pago de peajes en el estrecho de Ormuz, el cual aún debe ser debatido y sometido a votación en la cámara.

Publicidad

A pesar de que la ley todavía no ha sido aprobada por el pleno del Legislativo, el Banco Central del país anunció a finales de abril que ya estaba recibiendo pagos de buques por transitar por Ormuz.

Estados Unidos, por su parte, mantiene un cerco naval sobre puertos y buques iraníes desde el 13 de abril en respuesta al bloqueo de Teherán en Ormuz.

Publicidad

AGENCIA EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Irán

Estados Unidos

Donald Trump

Washington DC

Publicidad

Publicidad

Publicidad