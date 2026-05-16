En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SHAKIRA
YULIXA TOLOZA
SERGIO FAJARDO
SELECCIÓN COLOMBIA
GIRO DE ITALIA, EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Murió Lazare, el perro considerado el más viejo del mundo: tenía 30 años

Murió Lazare, el perro considerado el más viejo del mundo: tenía 30 años

"Era nuestro pequeño bebé abuelito”, comentó su cuidadora, quien reveló detalles de lo que fueron los últimos días de su mascota.

Por: AFP
Actualizado: 16 de may, 2026
Comparta en:
Lazare, el perro considerado el más viejo del mundo

Un spaniel francés llamado Lazare, considerado "el perro más viejo del mundo", murió a los 30 años, informó su dueña el viernes. Consultados por AFP, los organizadores del Guinness World Records indicaron que no habían recibido "ningún formulario de registro ni evidencia asociada" antes del fallecimiento de Lazare, y por ello no podían confirmar si era poseedor del récord.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Lazare, un "spaniel toy" con unas orejas erguidas en forma de mariposa, nació el 4 de diciembre de 1995, según la trabajadora de un albergue de perros Anne-Sophie Moyon.

Últimas Noticias

Trump extiende el alto el fuego con Irán para darle más tiempo a las negociaciones
MUNDO

Fuerzas de EE.UU. y Nigeria abatieron a importante cabecilla de ISIS, según Donald Trump

Tren de carga accidente
MUNDO

Imágenes registraron el momento en que un tren de carga embistió a un autobús: al menos ocho muertos

Pasó la gran parte de su vida con la misma dueña hasta que murió y fue entregado a un refugio de animales.

Ophelie Boudol, una madre soltera de 29 años, se fascinó con el perro un año mayor que ella en el albergue y lo adoptó.

Boudol había planeado inicialmente encontrar una mascota para su madre, le dijo a la AFP, pero en su lugar decidió invitar a Lazare a unirse a su familia. El animal murió apenas unas semanas después.

Publicidad

"Eras nuestro pequeño bebé abuelito", escribió Boudol en una publicación de despedida en Instagram.

"Elegiste emprender tu último vuelo en mis brazos la noche del 14 de mayo, para reunirte con tu dueña, que te quería tanto", dijo.

Publicidad

Con 30 años y cinco meses, Lazare usaba pañales, ya no podía oír ni ver y dormía casi todo el día.

Sin embargo, Boudol dijo que tenía un carácter encantadoramente vivaz. "De verdad tiene una personalidad muy entrañable", dijo a la AFP mientras lo acunaba en su casa de la localidad del sureste de Francia, Villy-le-Pelloux, a principios de esta semana.

Cuando Moyon descubrió la edad de Lazare, ella y sus compañeros del refugio creyeron que "podría ser el perro más viejo del mundo".

Después de verificar su fecha de nacimiento en dos registros, rellenaron la documentación para inscribirlo para un posible récord a modo de broma, añadió ella.

Publicidad

Un perro portugués de la raza "Rafeiro do Alentejo" llamado Bobi fue considerado el perro más viejo cuando murió en 2023, supuestamente a los 31 años, según el sitio web del Guinness World Records.

Pero una revisión en 2024 determinó que no había suficientes pruebas concluyentes sobre su edad.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Perros

Animales

Publicidad

Publicidad

Publicidad