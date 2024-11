Elecciones en Estados Unidos: ¿por qué se espera una recta final dramática entre Trump y Harris?

Gabriel Silva, exembajador y exministro de Colombia, analiza en el programa Perspectiva Mundial, de Noticias Caracol en vivo, una de las elecciones en Estados Unidos más reñidas y “más dramáticas” de la historia de ese país.

Resultados de elecciones en Estados Unidos “no estarán claros después de elecciones”

Silva manifestó que en pocas ocasiones, incluidos los comicios de 2020, en los que Joe Biden disputó la Presidencia con Donald Trump, “han ocurrido situaciones muy difíciles donde ha quedado en entredicho la elección. Esta elección de 2024 se va a parecer un poco a esas experiencias, pero de una forma más dramática. Nunca se había llegado a la violencia a la que se ha llegado, ni verbal, ni física, ni hostigamiento, ni hostilidad a los votantes. Va a ser una situación muy complicada porque los resultados no están claros y no van a estar claros después de las elecciones”.

El experto recordó la forma como funciona el sistema electoral en el país norteamericano: “Funciona con una especie de consejo, de colegio electoral, donde van los verdaderos electores elegidos por los estados. Para ser presidente se necesitan 270 votos de 538. En este momento las encuestas demuestran que las diferencias son de uno, dos o hasta cinco máximo de electores entre Trump y Harris; es decir, cinco electores de 538. Entonces, eso ilustra la delicadeza del proceso. Ya hay hoy, con los votos depositados, más de 30 demandas hechas por los republicanos en los diferentes estados para tratar de perjudicar el resultado. Vendrán muchas más. Entonces no va a haber un blanco y negro, no se va a saber quién ganó, va a tener que ir a un camino que tiene dos soluciones: uno es el jurídico, que fue el que ocurrió en el caso de Gore vs. Bush. Allí se elevó a la Corte Suprema de Justicia la decisión final de quién era el presidente. Cuando suspendieron todos los reconteos y se decidió que era Bush. En el caso anterior fue una pelea muy seria que terminó en una situación de toma del Capitolio. En este caso tenemos la opción del camino jurídico, que se hagan desafíos jurídicos a nivel del Estado o de las localidades y llegue a la Corte Suprema, o que se acuerde, en caso de empate, que sea el Congreso de los Estados Unidos el que escoja el presidente. Eso se hace por un proceso bastante complicado donde la Cámara escoge el presidente y el Senado el vicepresidente”.

¿Qué presidente de Estados Unidos le conviene más a Colombia?

“Creo que la crisis democrática de los Estados Unidos no le conviene a nadie y ese va a ser el principal resultado. Ya suponiendo que se escoge, ya sea Harris o Trump, sí empiezan a haber diferencias. Es quizás el presidente Trump el que tendría una relación más conflictiva con Colombia”, consideró Silva.

Para el exembajador, si Trump ganara las elecciones en Estados Unidos, este “tendría una actitud mucho más beligerante” dados los problemas que tiene Estados Unidos por “la situación en Ucrania, la situación con China, la situación en el Pacífico, la misma situación en el Medio Oriente que es aterradora. Realmente, el interés en América Latina es menor, lo cual lleva a que las decisiones sean simples, es decir, ‘Maduro me cae mal, me parece un enemigo de los Estados Unidos, actuemos contra él y ya’, y dejan que sean los secretarios de Estado y Defensa los que tomen las decisiones. No esperemos una política sofisticada frente al tema de Venezuela. Creo que se ha ganado Maduro un gran enemigo en cualquiera de los dos presidentes, más en el caso de Trump por razones ideológicas, pero creo que incluso si es Harris la presidenta, ya hay una actitud de rechazo a lo que hizo Maduro con las elecciones y el robo de las elecciones a María Corina, entonces en cualquier escenario va a ser muy difícil para Venezuela y por lo tanto a Colombia, porque Colombia, por lo menos hasta ahora, ha mantenido una actitud de pasividad y, digamos, de complicidad, frente a la forma en que Maduro se ha quedado con el poder de una manera ilegal e ilícita”.

¿Cómo quedará el Congreso tras las elecciones de Estados Unidos?

“En los Estados Unidos el poder está realmente dividido en tres ramas claramente definidas y la cabeza es la Corte Suprema del poder judicial, el Congreso -el Senado y la Cámara en el poder legislativo- y obviamente la Presidencia. Cuando las tres coinciden, la autoridad que tiene el presidente es infinita. Cuando coincide en manos de un solo partido, ya el Partido Republicano tiene controlada la Corte Suprema, viene el problema de si controla la Casa Blanca, que asumamos que gana Trump, tendría dos poderes, y el Congreso sería la única instancia que podría contrabalancear esa hegemonía de los republicanos. Históricamente, que coincidan las dos cámaras, es decir el Senado y la Cámara de Representantes en poder de un solo partido, es excepcional. Generalmente, el presidente es de un partido y alguna de las dos cámaras es del otro, sería una ocasión que violaría la historia. Creemos que en este caso va a haber un resultado dividido, donde tendremos una de las cámaras en cada partido, posiblemente tengamos un Senado demócrata y una Cámara republicana”, manifestó Silva.

El exembajador también habló de la coalición bipartidista que respaldaba a Colombia: “Ya no existe. La toma por parte de Trump de la totalidad del Partido Republicano, que está a su servicio con una autoridad completa sobre ese partido, impide esa coalición. No existen sino muy pocos temas, casi que ninguno, donde convergen los republicanos y los demócratas hoy en día. No creo que la política hacia Colombia hacia América Latina sea uno de ellos. Ese bipartidismo al que estábamos acostumbrados va a desaparecer en el contexto de una victoria de Trump o incluso una victoria de Harris porque el trumpismo seguirá activo en el Congreso, manteniendo un bloque unido en contra de un gobierno demócrata. No podemos hacernos demasiadas esperanzas de que esa coalición que caracterizó los últimos 30 años de la política exterior y que me correspondió a mí como embajador, ese escenario no es factible hacia el futuro”.

"Los hombres, y sobre todo los hombres negros y latinos, se sienten más identificados con Trump que con Harris", dijo Gabriel Silva - SCOTT OLSON/Getty Images via AFP

Migración, uno de los temas de campaña en elecciones de Estados Unidos

“El extremismo en el tema migratorio va a ser muy alto porque es una de las banderas más poderosas del gobierno Trump y del Partido Republicano y será así, independientemente si gana Harris en vez de Trump, será muy agresivo, y el problema es que hasta ahora se ha buscado un consenso con los países tránsito y los países exportadores de migrantes ilegales. Ahora me temo que, en esta situación de agresividad y un estado de opinión tan negativo hacia los migrantes, vamos a tener una situación donde el mecanismo de coerción, el mecanismo de sanciones, el mecanismo de acción directa para presionar a los países, no de manera consensuada sino impuesta, va a ser mucho más utilizado que en el pasado. Veremos una relación muy conflictiva en el tema migratorio y de muchas imposiciones, de muchas sanciones, de muchas exigencias y obviamente de mucha confrontación. Así será con México, así será con Centroamérica y obviamente con Colombia, que es un país tránsito por donde pasa un porcentaje muy alto de los migrantes que vienen fuera del continente”, señaló el analista.

¿Cómo se percibe el voto latino en las elecciones de Estados Unidos?

Silva sostuvo que “uno de los grandes grupos de votantes y que pueden decidir las elecciones son los latinos. Los latinos tienden a normalizarse hacia la derecha en la medida que van pasando los años de su experiencia migratoria, y a la vez en la medida en que van teniendo hijos y nacionalizándose, eso está demostrado en todos los estudios. Eso se agrava cuando ven que hay una especie de rechazo colectivo hacia los latinos migrantes ilegales que consideran que afectan su posición dentro del país”.

Señaló que “solo en situaciones anecdóticas pero increíbles, como que un cómico insulte a Puerto Rico, produce una reacción entre los latinos a favor de Harris. Eso ha ayudado un poquito, pero la verdad es que ha habido una derechización, por llamarlo de alguna manera, de los latinos, que incluso resienten los propios migrantes porque los ponen a ellos en la mira a pesar de ser ciudadanos americanos y estar nacionalizados y contribuir inmensamente al progreso de los Estados Unidos”.

¿Georgia tendría las llaves de la Casa Blanca?

El exembajador señaló que “Georgia es un estado con una herencia racista muy fuerte, una población negra muy grande, y el problema es que generalmente ha tenido una dualidad donde por presidente ha votado demócrata, pero las autoridades locales y estatales generalmente son republicanas. Ha ocurrido algo que era inesperado y es que los votos masculinos, negros o afros en Georgia, se han deslizado a una proporción significativa, estamos hablando de 10 o 12%. Pero eso solo puede significar que la votación en Georgia sea a favor de Trump”.

“Algo muy particular que ha sido una cosa que nadie ha podido explicar bien todavía y es cómo los hombres, y sobre todo los hombres negros y latinos, se sienten más identificados con Trump que con Harris”, añadió.

Frente a esta tendencia, Silva dijo que “Michelle Obama hizo un llamado a los hombres para que entiendan la amenaza que es para sus mujeres, para sus hijas, sus esposas, sus madres, una presidencia de Trump para los derechos reproductivos de las mujeres, que es un tema fundamental, quizás más importante que el de la defensa de la democracia”.

¿Se respetarán los resultados de las elecciones en Estados Unidos?

En el concepto de Silva, “hay una situación que favorece a los republicanos si ganan y es que Biden es el presidente y Biden es un defensor de la democracia, la ley, el orden y el proceso judicial normal, es decir, diferente al caso de Trump cuando era presidente, que fue un catalizador de la violencia contra el Capitolio, un responsable político y yo creo que eventualmente lo va a ser jurídico del asalto al Capitolio. Él desde la Casa Blanca ordenó ese asalto. En el caso de Biden, va a buscar la paz, la tranquilidad hasta donde pueda, pero no está garantizado que lo logre. Por lo menos desde el punto de vista de los demócratas si son derrotados, tendremos una actitud de protesta, de cuestionamiento, de ir a los tribunales, pero no veremos esta cosa fascista, de ultraderecha, de ataque a la democracia que promovió Trump en el caso de sus elecciones.”

“Ahora, si pierde Trump la cosa podría ser de otro calibre, tendríamos una situación de mucha inestabilidad por muchas semanas, porque no nos olvidemos que este proceso se resuelve formalmente el 6 de enero, cuando se reúne el Congreso para ratificar ar los votos del colegio electoral. Ahí fue donde ocurrió el intento de toma por parte de las hordas que lanzó Trump. Si no hay una decisión en el Congreso, viene la intervención de la Cámara de Representantes para la elección del presidente, donde también tienen mayoría los republicanos, generará mucha violencia y mucha disputa. Este proceso hasta ahora comienza y es bastante probable que veamos toda clase de desafíos violentos, de protestas, violencia incluso contra los candidatos y sus familias, y no nos olvidemos de que Estados Unidos es una sociedad armada. En la mayoría de las casas, con excepción de muy pocas, hay un arma, y eso es un peligro para la democracia y para la estabilidad en una coyuntura de esta naturaleza”, añadió.

Si Trump ganara las elecciones en Estados Unidos, este “tendría una actitud mucho más beligerante”, dice Gabriel Silva - CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Visión mundial sobre las elecciones en Estados Unidos

Según Silva, “una de las consecuencias de estas elecciones es para muchos la confirmación del deterioro del sistema político democrático y del sistema de libertades de occidente, eso es lo que está en juego. Lo que está demostrando el señor Trump desde que era presidente, y lo volverá a hacer en estas elecciones porque ya están las cartas jugadas para que sea una elección muy muy conflictiva, muy llena de desafíos, lo que va a hacer es demostrarle al mundo que China tiene la razón, que Rusia tiene la razón, que los autócratas tengan la razón, que el sistema democrático es una mentira. Y eso es quizás el costo más grave para el resto de la humanidad. Además, la autoridad tradicional que tenía Estados Unidos como el paraíso de la democracia se desvanece. Ese respeto que se tenía a Estados Unidos como líder de la democracia mundial queda en entredicho. Y eso realmente es grave para el mundo, grave para Colombia, grave para la geopolítica porque va a llevar a que se sientan envalentonados los países que compiten con occidente y gente que está dispuesta a una guerra”.

Afirmó que “ya los europeos se están reuniendo para establecer planes de contingencia porque presumen, con toda la razón, que si el candidato Trump es presidente tendrá unas actitudes, como ya las ha anunciado, muy poco solidarias con Europa. Ha dicho que va a quitar todo el apoyo a Ucrania y va a ver cómo impone la paz en pocos días y Europa se va a sentir muy desprotegida. Ya están tomando medidas, su gasto militar se ha incrementado y se están preparando para un desierto de colaboración por parte de Estados Unidos, una época de mucha soledad en el mundo por parte de Europa y de muchas otras zonas que se van a sentir abandonadas porque se va a imponer el aislacionismo, que es una característica típica e histórica de los Estados Unidos”.

Por último, señaló que “en América Latina, en un contexto del conflicto como el que estamos viviendo a nivel geopolítico, se ha vuelto un poco irrelevante para los Estados Unidos. América Latina la tienen en cuenta solo para tres temas: narcotráfico, crimen organizado y migración. En los demás temas, que deberían ser lo importante como lo eran en el pasado, van a ser subordinados. Quizás la única gran preocupación que va a tener el Gobierno entrante sea qué hacer con México. Está casi que garantizada una confrontación, unas dificultades severas en esa relación. El resto de América Latina creo que será mucho más garrote que mano tendida”.