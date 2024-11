Ella es Sarah McBride, la primera congresista transgénero en Estados Unidos

Sarah McBride, del partido Demócrata, está celebrando su elección como la primera persona transgénero en ser elegida al Congreso de los Estados Unidos. McBride fue elegida en Delaware con más del 57% de los votos. Su victoria en las elecciones del martes frente al republicano John Whalen III marca un momento significativo, no solo en términos de diversidad, sino en la consolidación de una visión más inclusiva en el Congreso. La representante electa se posesionará en enero.

Desde sus primeros años, McBride ha sido una activa defensora de los derechos LGBTQ+, trabajando incansablemente por la igualdad y la visibilidad. Con el tiempo, su voz se ha vuelto una de las más influyentes en el activismo progresista y la política estadounidense. Su elección no es solo un reflejo de los avances en representación; es una muestra del apoyo de la sociedad hacia una mayor inclusión y respeto a la diversidad.

Competencia y desafíos en la contienda

McBride captó la atención nacional en 2016 cuando, como primera persona abiertamente transgénero, habló en la Convención Nacional Demócrata, lo que la posicionó como una figura notable en la política. En su reciente campaña, recaudó más de 3 millones de dólares en donaciones, una cifra significativa que demuestra el respaldo masivo de sus simpatizantes en todo el país.

Sarah McBride, la primera congresista transgénero en Estados Unidos @sarahemcbride

Su transición inició en el 2011 cuando fue líder estudiantil. Ha trabajado en organizaciones defensa de los derechos humanos y hoy, a sus 34 años, se convierte en la primera persona transgénero en llegar al Congreso. Es una demócrata que ya se había desempeñado como legisladora estatal.

McBride no se postuló con la intención de hace historia, sino buscando mejorar el acceso a la salud en su estado y reducir el costo de la vivienda. "Así como lo he hecho en el Senado Estatal de Delaware, me enfocaré en bajar los costos que están enfrentando trabajadores, sus familiares y los pensionados", expuso.

En contraste, su oponente, John Whalen III, un ex policía y empresario del sector de la construcción, contaba con recursos más limitados en su primera experiencia política. Aunque su trayectoria profesional le dio cierta visibilidad, su candidatura no logró la misma resonancia ni el apoyo financiero que el de McBride, un factor clave que contribuyó al resultado final de la elección.

Avance hacia una representación inclusiva

La victoria de McBride es celebrada por activistas y defensores de derechos humanos, quienes ven en ella un paso crucial hacia una representación más inclusiva en el gobierno estadounidense. Su llegada al Congreso abre un camino para que otros miembros de la comunidad LGBTQ+ se sientan motivados a participar en la política y refuerza el compromiso del Partido Demócrata con la diversidad y la equidad.

Sarah McBride fue elegida con más del 57% de los votos -

McBride ha declarado que enfocará sus esfuerzos legislativos en temas de salud pública, derechos civiles y políticas sociales, siendo estos temas prioritarios en su agenda. Su trabajo en el Congreso será seguido de cerca, ya que representa a sectores que históricamente han carecido de representación en la política de alto nivel y, además, su liderazgo se proyecta como una fuente de inspiración para futuras generaciones de activistas y políticos.

"Al asumir el privilegio de servir al estado que amo en el Congreso, prometo mi fe inquebrantable en nuestra capacidad continua de convertir nuestra esperanza en progreso histórico, porque siempre ha sido en los desafíos más importantes de nuestro país donde damos nuestros mayores pasos hacia adelante", escribió McBride en una publicación.

Si bien la victoria de McBride es destacable, se da en medio de un escenario adverso para su partido, el demócrata, que no solo perdió la presidencia, sino la mayoría en el senado. Aún está por definirse cómo será el resultado en la cámara de representantes pero las proyecciones favorecen al partido del presidente electo Donald Trump.

