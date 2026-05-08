Videos captaron momentos de terror durante erupción de volcán que dejó varios turistas muertos

Momentos de pánico quedaron captados en video luego de que el volcán Dukono, uno de los más activos de Indonesia, hiciera erupción mientras varios excursionistas se encontraban cerca del cráter.



La emergencia dejó al menos tres personas muertas y obligó a desplegar una operación de rescate para evacuar a decenas de turistas y escaladores atrapados en la montaña.

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La tragedia ocurrió en el Monte Dukono, ubicado en la isla de Halmahera, en la provincia indonesia de Molucas Septentrionales. Las autoridades confirmaron que entre las víctimas hay ciudadanos de Singapur y un ciudadano indonesio, aunque la agencia nacional de búsqueda y rescate BASARNAS aún continúa verificando oficialmente las identidades.



Videos difundidos en redes sociales y grabados por excursionistas muestran enormes columnas de humo y ceniza elevándose sobre la montaña mientras turistas y guías intentaban huir de la zona. En una de las grabaciones más impactantes, el guía de montaña indonesio Alex Djangu documentó el momento exacto en que comenzó la erupción.

TRAGEDIA EN INDONESIA VOLCÁN 🌋

Tres excursionistas muertos y al menos 10 desaparecidos tras la violenta erupción del Monte Dukono.



La explosión lanzó cenizas a 10 km de altura, a pesar de la zona de exclusión ya activa.

Equipos de rescate buscan esta noche entre las cenizas a… pic.twitter.com/qVzYkUXKGQ — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) May 8, 2026

El dramático relato del guía que sobrevivió

Djangu explicó que guiaba a dos turistas alemanes cuando comenzó a sentir fuertes temblores en la montaña.



“Vi cómo las pequeñas rocas y la grava se deslizaban hacia abajo a causa de los temblores. Entonces les dije a mis clientes: ‘Tenemos que bajar corriendo’”, relató.



El guía aseguró que la experiencia fue “muy aterradora” y contó que, mientras descendía, alcanzó a observar grupos de excursionistas que seguían cerca del cráter grabando contenido para redes sociales.

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“Cuando estábamos a unos 100 metros de distancia, vi dos grupos de turistas locales: un grupo de nueve personas que ya se encontraba cerca del borde y el otro que estaba grabando videos para generar contenido”, dijo.

En medio del video, también se escucha una frase que refleja la angustia del momento: “Espero que sigan vivos”.



Tres muertos y decenas de evacuados

Las autoridades informaron que nueve extranjeros y 11 excursionistas locales se encontraban escalando el volcán cuando ocurrió la erupción.

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Hasta la tarde del viernes, 17 personas habían sido evacuadas con éxito, mientras que los cuerpos de las tres víctimas permanecían en la montaña debido a que la actividad volcánica impedía el acceso seguro de los equipos de rescate.

Fotografías compartidas por BASARNAS muestran a rescatistas transportando heridos en camillas a través del bosque mientras el volcán seguía expulsando ceniza y material rocoso.

Erupsi Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara



Info terbaru, total ada 20 pendaki (9 WNA Singapura dan 11 orang lokal) yang berada di puncak gunung, saat terjadi erupsi. 17 pendaki telah berhasil dievakuasi. 3 pendaki lainnya (2 WNA, dikabarkan meninggal dunia dan 1… pic.twitter.com/eVxXVbs8oF — Aivanka (@aiivanka) May 8, 2026

¿Qué ocurre con el volcán Dukono?

El Monte Dukono es considerado uno de los volcanes más activos de Indonesia y, según expertos, había mostrado un aumento en su actividad desde finales de marzo.

El Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos de Indonesia indicó que el volcán permanece en nivel II o estado de alerta desde 2008. Sin embargo, las autoridades mantienen una zona de exclusión de cuatro kilómetros alrededor del cráter.

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La directora del organismo, Siti Sumilah Rita Susilawati, explicó que la ceniza volcánica representa un riesgo importante para la salud pública.

“Esto podría suponer un riesgo de exposición a la ceniza volcánica. La lluvia de ceniza volcánica podría afectar a la salud pública si se inhala”, señaló.

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Según los reportes oficiales, la erupción registrada el viernes generó una columna de ceniza de aproximadamente 10.000 metros de altura.



Advertencias ignoradas

Las autoridades también investigan posibles negligencias relacionadas con el ingreso de excursionistas a la montaña pese a las advertencias de seguridad.

El jefe de policía de Halmahera Norte, Erlichson Pasaribu, indicó que existían carteles prohibiendo la escalada debido al estado de alerta del volcán.

“Había una pancarta que prohibía escalar en la puerta de acceso debido al estado de alerta, pero no la siguieron porque querían encontrar contenido”, afirmó.

El guía Alex Djangu también cuestionó el comportamiento de algunos grupos que priorizaban grabar videos antes que atender las señales de peligro.

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“Estaban ocupados viendo contenido. No prestaron atención a las señales del volcán”, aseguró.

Indonesia se encuentra ubicada sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una franja caracterizada por una intensa actividad sísmica y volcánica.

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Debido a esta ubicación geográfica, el país registra frecuentes terremotos y erupciones volcánicas, convirtiéndose en una de las regiones con mayor actividad geológica del planeta.

Mientras, las autoridades mantienen el monitoreo permanente del volcán y reiteraron el llamado a no acercarse a las zonas restringidas ante el riesgo de nuevas explosiones y caída de material volcánico.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co