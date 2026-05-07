¿Castigos físicos para frenar el bullying? La polémica medida que aplicará Singapur en colegios

El acoso escolar, conocido también como bullying, sigue siendo una de las problemáticas que más preocupa a las instituciones educativas en distintos países de todo el mundo. En Colombia, por ejemplo, datos del Ministerio de Educación señalan que entre 2020 y marzo de 2025 se registraron 11.161 casos relacionados con acoso escolar, ciberacoso y agresión escolar.



Ahora, una polémica decisión tomada en Singapur ha puesto nuevamente el tema en el centro del debate internacional. El Ministerio de Educación de ese país anunció que los niños varones que cometan casos graves de acoso escolar podrán ser castigados físicamente con vara dentro de las escuelas.

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La medida fue presentada esta semana en el Parlamento por el ministro de Educación, Desmond Lee, como parte de una revisión integral de las políticas contra el acoso escolar que incluyó consultas con expertos, docentes y padres de familia.

“Las escuelas podrán usar el castigo con vara si todas las demás medidas resultan insuficientes”, explicó Lee durante la exposición del informe oficial.



¿En que casos se usará el castigo físico?

Según lo anunciado por el Ministerio de Educación de Singapur, el castigo corporal será considerado únicamente en situaciones graves y aplicará exclusivamente para estudiantes varones mayores de nueve años.



Las niñas, en cambio, recibirán otro tipo de sanciones disciplinarias, entre ellas suspensión de clases y otras medidas contempladas por los centros educativos.



El ministro aseguró que las instituciones deberán seguir protocolos estrictos antes de aplicar este tipo de castigos y señaló que solo los directores de las escuelas podrán autorizar la medida.

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Además, los castigos deberán ser ejecutados por cierto personal autorizado y siempre en presencia de testigos.

“El castigo corporal debe ser aprobado por el director y administrado únicamente por profesores autorizados”, indicó el Ministerio durante la sesión parlamentaria.

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Las autoridades educativas sostienen que estas sanciones ayudarán a que los estudiantes comprendan la gravedad de sus actos y reduzcan conductas relacionadas con el acoso escolar.

“Esto tiene un impacto positivo en la disminución del acoso”, afirmó Lee.

El Ministerio de Educación reconoció durante el debate que existen investigaciones que relacionan los castigos físicos frecuentes con consecuencias negativas en niños y adolescentes, especialmente en ambientes no regulados como los hogares.

Sin embargo, el Gobierno considera que el contexto escolar es distinto y que, bajo supervisión estricta, el castigo corporal puede formar parte de un esquema disciplinario.

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“Los centros educativos tendrán en cuenta factores como la madurez del alumno y si el castigo corporal le ayudará a aprender de su error”, explicó el ministro.

La cartera educativa insistió en que el castigo físico no será aplicado de manera aislada, sino acompañado de asesorías, seguimiento y medidas restaurativas orientadas a corregir el comportamiento del estudiante.

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De acuerdo con la revisión presentada por el Gobierno, las escuelas investigarán primero cada caso antes de definir sanciones. Dependiendo de la gravedad, podrán aplicar medidas que van desde reflexión y detención hasta suspensión o castigo corporal.



¿Cómo podrán hacer las denuncias ante el acoso?

Como parte de la reforma contra el bullying, Singapur también anunció nuevas herramientas para fortalecer los mecanismos de denuncia y la atención de los casos.

A partir de 2027, todas las escuelas contarán con plataformas digitales para que estudiantes y padres reporten situaciones de acoso escolar y ciberacoso.

El Ministerio señaló que estas plataformas estarán adaptadas para menores de edad y permitirán facilitar intervenciones más rápidas.

Además, las instituciones educativas reforzarán programas de educación emocional, bienestar digital y convivencia escolar para prevenir comportamientos dañinos tanto dentro como fuera de internet.

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El informe oficial también contempla medidas especiales para estudiantes con necesidades educativas especiales o problemas de salud mental, tanto en casos de víctimas como de agresores.



Debate por el uso de castigos físicos

La decisión ha generado cuestionamientos dentro y fuera del Parlamento de Singapur, especialmente entre expertos y legisladores que pidieron explicaciones sobre el impacto psicológico y emocional de este tipo de sanciones.

Durante el debate parlamentario, varios miembros preguntaron si existían estudios científicos que demostraran la efectividad de los azotes para reducir el bullying y evitar reincidencias.

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También se discutió por qué el castigo corporal solo se aplicará a niños y no a niñas. El Ministerio respondió que esta diferencia se basa en el Reglamento de Educación y en el Código de Procedimiento Penal del país, que prohíbe aplicar ese tipo de castigo a mujeres.

Pese a las críticas, el Gobierno defendió el nuevo enfoque y aseguró que busca combinar disciplina, prevención y apoyo emocional dentro de los colegios.

Singapur es reconocido internacionalmente por tener uno de los sistemas educativos más exigentes del mundo.

El país obtuvo el primer lugar en matemáticas, comprensión lectora y ciencias en las pruebas PISA 2022 realizadas a estudiantes de 15 años.

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Sin embargo, organizaciones y activistas han cuestionado en varias ocasiones la fuerte presión académica que enfrentan estudiantes y profesores dentro del sistema educativo singapurense.

La ciudad-Estado también es conocida por sus estrictas normas y sanciones en distintos ámbitos sociales y judiciales, incluyendo algunas de las leyes antidrogas más severas del mundo.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE

Hcarrenb@caracoltv.com.co