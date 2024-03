Encrucijada en Venezuela: oposición tiene 19 días para postular su candidatura a la Presidencia

Los venezolanos se encuentran en una incertidumbre que aumentó este miércoles, 6 de marzo de 2024, con el anuncio del Consejo Nacional Electoral, en el que se fijó como plazo límite 19 días para que los partidos políticos puedan presentar de forma oficial la candidatura para las elecciones presidenciales del 28 de julio.



La candidata de la unidad de la oposición, María Corina Machado, quien fue elegida por amplia mayoría durante unas primarias celebradas en octubre de 2023, se encuentra inhabilitada para ocupar un cargo público durante un periodo de 15 años por cuenta de un fallo del Tribunal Supremo de Venezuela.

Por ello, Enrique Capriles ha intervenido en esta situación, afirmando que es momento de tomar decisiones y desprenderse de intereses personales. Por otro lado, analistas políticos consideran que la candidata debe levantarle la mano a un sustituto lo antes posible, para que la oposición pueda registrar un nombre en el sistema del CNE.

En las calles de Venezuela, las opiniones están divididas. “En el caso de María Corina, tiene que seguir luchando hasta el final, como ella misma lo dice”, “Que meta un nuevo candidato” y “Ya que no la aceptan, yo creo que sí deberían colocar a alguien más” son algunos de los comentarios de los ciudadanos.

La oposición tiene otro factor que no está jugando a su favor, ya que en países como Argentina, Estados Unidos y Ecuador, donde residen miles de venezolanos, no será posible llevar a cabo las votaciones porque no hay consulados.