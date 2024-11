Esta es la manera adecuada de tomarse la foto para la visa americana: pilas a estos requisitos

La visa americana es un documento oficial emitido por el gobierno de los Estados Unidos que permite a ciudadanos extranjeros ingresar al país. Dependiendo del propósito del viaje, existen diferentes tipos de visas. En Colombia, el proceso de solicitud de una visa americana implica varios pasos y la presentación de ciertos documentos, pero de los más importantes, según la embajada de este país, es la foto.

Si está en proceso de solicitar o renovar su visa americana, una de las etapas más importantes es la fotografía que deberá entregar junto con su solicitud. Aunque para muchos la fotografía parece un detalle menor, la verdad es que cumple un papel vital en la aceptación de su trámite.

Es por esto, que es fundamental seguir al pie de la letra los requisitos establecidos por la Embajada de Estados Unidos, que tiene requisitos estrictos para garantizar que las fotos cumplan con los estándares necesarios, y no seguir estas pautas puede retrasar o incluso rechazar su solicitud.

Colprensa

(Puede leer: Paso a paso para agendar la entrevista de la visa americana, según la Embajada de EE. UU. )



La importancia de la fotografía en la solicitud de visa

Cuando se trata de solicitar una visa, la fotografía no solo debe reflejar su apariencia actual, sino también cumplir con una serie de requisitos específicos. De hecho, la foto es uno de los elementos esenciales que deben acompañar su solicitud. Desde el 1 de noviembre de 2016, las autoridades estadounidenses implementaron una norma importante: las fotos deben ser tomadas sin lentes.

Publicidad

Si en su pasaporte actual aún aparece con lentes, no se preocupe, no es necesario renovar el pasaporte de inmediato. Sin embargo, en su próxima renovación, deberá entregar una foto sin lentes. Además, lentes oscuros, lentes de sol y lentes con resplandores no son aceptables.



Requisitos detallados para la foto de la visa

Para asegurar que la fotografía sea aceptada, debe cumplir con los siguientes criterios, según explicó la Embajada de EE.UU. en la red social de Instagram:



Tamaño y formato: La foto debe medir 5 x 5 cm (2 x 2 pulgadas) y debe imprimirse en papel fotográfico de calidad, con acabado mate o brillante. El archivo de la foto debe ser JPG. Fondo blanco: El fondo debe ser blanco o blanco crudo, sin sombras. Evite fondos oscuros o cualquier objeto que pueda interferir con la claridad de la imagen. Expresión facial y postura: La expresión debe ser neutral o con una ligera sonrisa natural, si lo prefiere. Debe mirar directamente a la cámara con ambos ojos abiertos. Evite gestos exagerados o sonrisas forzadas, ya que esto puede invalidar la foto. Posición de la cabeza: La cabeza debe ocupar entre un 50% y un 69% de la altura total de la foto, y debe tomarse de frente, sin inclinaciones hacia los lados. La imagen debe capturar su rostro completo, desde el mentón hasta la parte superior de la cabeza. Ropa y accesorios: Se recomienda usar ropa normal y no uniforme. La única excepción son las prendas religiosas que se usan de manera diaria, pero estas no deben cubrir el rostro ni generar sombras. Tampoco está permitido el uso de sombreros o accesorios en la cabeza, a menos que sean de uso religioso. Tiempo de validez: La fotografía debe ser tomada dentro de los últimos seis meses para garantizar que refleje su apariencia actual. Esto es especialmente importante si ha experimentado cambios significativos en su apariencia, como cirugías faciales, pérdida o aumento de peso, o un cambio de género. Imprimir la foto: Deberá imprimir la foto para su trámite en papel fotográfico de alta calidad. Luego, la pega con cinta en la parte interna del pasaporte sin obstruir el rostro con el material.

Visa para Estados Unidos Getty Images

Consejos si decide tomar la foto usted mismo

Aunque el Departamento de Estado recomienda utilizar un servicio profesional para asegurarse de que su foto cumpla con todos los requisitos, también es posible tomarla por su cuenta siguiendo algunos consejos. Asegúrese de estar bien iluminado, sin sombras sobre su rostro. La cámara debe estar a la altura de los ojos y debe mirar directamente a ella.

Publicidad

Evite editar la imagen digitalmente, ya que cualquier alteración puede hacer que su foto sea rechazada. En cuanto al fondo, debe ser blanco, y si no tiene una pared blanca en su casa, puede improvisar con una sábana o cartulina del color adecuado. La embajada recomienda que no sean selfies.

Si está tomando la foto de un bebé o un infante, asegúrese de que nadie más aparezca en la imagen y que el bebé esté mirando a la cámara con los ojos abiertos. El bebé puede estar acostado sobre una sábana blanca o colocado en una silla infantil cubierta con una tela blanca para garantizar que su cabeza esté bien apoyada y el fondo sea adecuado.

(Le puede interesar: Así puede renovar su visa estadounidense sin entrevista: ojo a estos requisitos )



Errores comunes a evitar

No se aceptan fotos tomadas en cabinas automáticas, en teléfonos celulares, o fotografías que no cumplan con los estándares de calidad requeridos. Esto incluye fotos escaneadas de documentos oficiales, como licencias de conducir o identificaciones, así como fotos tomadas en máquinas expendedoras. Además, las fotos instantáneas o de mala calidad no serán aceptadas. Si la fotografía no cumple con los requisitos, será necesario tomar una nueva.

Estos países se beneficiarán significativamente, ya que sus ciudadanos tendrán la oportunidad de trabajar legalmente en Estados Unidos. - Freepik y pixabay

Requisitos adicionales según el tipo de visa

Es importante destacar que los requisitos fotográficos pueden variar dependiendo del tipo de visa que se esté solicitando. Para visas de no inmigrante, por ejemplo, se requiere que suba su imagen digital al formulario DS-160. Para visas de inmigrante, debe entregar dos fotografías impresas de tamaño 2 x 2 pulgadas. Si está participando en el Programa de Visa de Diversidad (DV), deberá cargar una imagen digital que cumpla con requisitos técnicos específicos.

Publicidad

Tomarse la foto adecuada para la visa americana no es solo cuestión de hacer clic en la cámara; hay detalles muy específicos que deben cumplirse para evitar que su solicitud sea rechazada. Así que asegúrese de seguir todos estos requisitos con cuidado. Si tiene alguna duda, lo más recomendable es buscar un fotógrafo profesional especializado en fotos de visa.