Esta serpiente fue encontrada debajo del sofá de una familia: se llama Snakey

Una familia en Boston, Estados Unidos, vivió una noche de terror cuando descubrió una serpiente de un metro de largo debajo de su sofá. Los hechos ocurrieron el pasado domingo, 7 de octubre, cuando una mujer, angustiada, llamó al Ark Wildlife & Dinosaur Park en busca de ayuda.

Harry Pantziz, el esposo de la mujer que realizó la llamada, relató cómo fue su esposa la que notó primero algo extraño en el salón de su casa.

“Estábamos tranquilos en casa cuando mi esposa gritó. Vio la cabeza de una serpiente asomándose desde debajo del sofá”, comentó Pantziz en una entrevista para la BBC. Sin saber qué hacer, ambos optaron por salir de la casa con sus hijos y llamar a profesionales para resolver la situación.

Los miembros de la familia permanecieron afuera de su casa, observando nerviosos desde la ventana, mientras esperaban la llegada del equipo de rescate. Cuando los expertos del parque de vida silvestre llegaron, encontraron a las personas aún en el jardín, claramente asustadas por la inesperada intrusión.

La familia permaneció afuera de su casa mientras llegaban autoridades - ARK Wildlife & Dinosaur Park

La serpiente solo estaba buscando el calor de un hogar

El experto en animales Jamie Mintram, encargado de liderar el rescate, explicó que la serpiente hallada era una serpiente real de Florida, una especie no nativa del Reino Unido.

Según el parque, el reptil probablemente ingresó en la casa en busca de calor, ya que las temperaturas en esa zona de Inglaterra oscilaban entre los 50 y 60 grados Fahrenheit, condiciones que dificultan la supervivencia de este tipo de serpiente si permaneciera al aire libre.

"Es comprensible que la familia se asustara, sobre todo si no están acostumbrados a las serpientes", declaró Mintram a la BBC. Añadió que la serpiente, apodada Micky por el equipo del parque, se encontraba letárgica debido al frío. Sin embargo, tras ser rescatada y calentada en las instalaciones del parque, la serpiente recuperó su energía y se mostró mucho más activa.

El refugio encontró al dueño de la serpiente

El Ark Wildlife & Dinosaur Park compartió imágenes del rescate en su página de Facebook y mostró a la serpiente moteada de marrón y amarillo, acurrucada bajo el sofá. Además, el parque reveló que encontraron a su la familia del animal, quienes la llamaban Snakey.

Mintram explicó que las serpientes reales de Florida son excelentes escapistas, lo que sugiere que el reptil pudo haber huido de su hogar en algún momento.

A pesar del susto inicial, el réptil no representaba peligro alguno para la familia. Las serpientes reales de Florida no son venenosas ni agresivas, aunque pueden morder si se sienten amenazadas. Estas pueden crecer hasta 1.8 metros de largo y son comunes en la península de Florida, aunque no es habitual encontrarlas en climas tan fríos.

