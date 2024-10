Mujer relata duros momentos por psicosis posparto: "Creía que querían robarse a mi bebé"

La vida de la escritora y poeta británica Laura Dockrill parecía perfecta: tenía una carrera exitosa, una relación con su amor de la infancia, el músico Hugo White, y la llegada de su primer hijo, Jet, un bebé muy deseado. Sin embargo, lo que parecía un cuento de hadas rápidamente se convirtió en una pesadilla cuando comenzó a sufrir síntomas de una afección mental de la que poco se habla: la psicosis posparto.

A solo días de dar a luz, Laura compartió en redes sociales una fotografía en la que aparentaba estar feliz y plena. "¿Adivina qué? Soy madre", escribió con una sonrisa. Poco después de esa publicación, fue ingresada en un hospital psiquiátrico.

Una experiencia devastadora con su embarazo

Aunque la depresión posnatal es una condición bien conocida, la psicosis posparto es menos común y mucho más severa. Este trastorno puede presentarse de forma súbita y desestabilizante, llevando a quienes lo padecen a un estado de confusión extrema, alucinaciones y pensamientos irracionales. Para Laura, la experiencia fue devastadora.

"Me sentía desorientada, como si estuviera hecha de fragmentos que podrían desintegrarse en cualquier momento", contó a la BBC en una reciente entrevista. En su mente, las situaciones cotidianas se volvían amenazas, y llegó a pensar que su marido, Hugo, estaba conspirando para alejarla de su hijo.

"Creía que Hugo quería robarse a Jet", confesó, mientras la paranoia y la confusión nublaban su juicio.

El parto para Laura fue complicado

Aunque la llegada de Jet debería haber sido un momento de alegría, Laura tuvo un parto complicado que marcó el inicio de su descenso hacia la psicosis. "Me sentía completamente fuera de control", expresó. Los síntomas comenzaron a manifestarse de forma sutil, pero rápidamente se intensificaron.

Bebía compulsivamente grandes cantidades de agua, a pesar de no tener sed, y actuaba de manera impulsiva y agresiva. Los pensamientos delirantes se apoderaron de su mente, y las alucinaciones la llevaron a tener experiencias aterradoras, como cuando confundió la ducha con una serpiente que intentaba atacarla.

La cantante Adele es la mejor amiga de esta mujer

A pesar de los síntomas alarmantes, Laura trató de mantener la calma, convencida de que era solo una fase pasajera de tristeza posparto. Sin embargo, la realidad era mucho más grave.

Su amiga cercana, la cantante Adele, fue la primera en notar que algo andaba terriblemente mal. Preocupada por las llamadas que recibía de Laura, investigó en internet sobre las enfermedades mentales posparto y sugirió que su amiga podría estar sufriendo psicosis.

Tras su ingreso en un pabellón psiquiátrico, Laura enfrentó semanas de tratamiento para controlar los síntomas de la psicosis. "Llegué a pensar que todo el mundo estaba en mi contra, incluso Hugo. Estaba convencida de que querían quitarme a mi bebé", recordó al medio citado.

Fue precisamente su amor por Hugo lo que eventualmente la ayudó a superar este episodio. "Un día lo acusé de estar conspirando contra mí. Él simplemente se arrodilló, tomó mis manos y me dijo que estaba enferma y que no era mi culpa". Ese momento fue clave en su recuperación.

La mujer logró reconstruir su vida

Después de dos semanas hospitalizada, Laura comenzó a recobrar el sentido de la realidad y a reconstruir su vida. Hoy, años después de aquella difícil experiencia, comparte su historia para concienciar a otras mujeres sobre la psicosis posparto, un trastorno que es raro pero tratable si se diagnostica a tiempo.

"Me hubiera gustado que alguien me hablara sobre la salud mental antes de convertirme en madre", reflexionó.

Laura ha plasmado su experiencia en el libro What Have I Done? Motherhood, Mental Illness & Me, donde plasmó su lucha contra la psicosis posparto. Además, tanto ella como Hugo trabajan como embajadores de la organización benéfica Action on Postpartum Psychosis, con la esperanza de que ninguna otra mujer tenga que sufrir en silencio.

