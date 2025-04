El dolor de una madre tras la muerte de colombiana en EE. UU. a manos de un falso cirujano

María Paz Peñaloza era una joven llanera que soñaba con darle una mejor vida a sus familiares; sin embargo, sus sueños se apagaron en Estados Unidos, luego de someterse a un procedimiento estético que fue realizado por un cirujano falso. Su familia, aún en medio del duelo, trata de entender lo ocurrido mientras busca ayuda para despedirla dignamente.

El pasado mes de marzo, María Paz fue hallada en estado crítico dentro de una vivienda ubicada en el barrio Astoria, en Queens, Nueva York. El lugar, según reportes oficiales, funcionaba como una sala improvisada de cirugías estéticas, el cual ya fue clausurado. Las autoridades atendieron una llamada de emergencia y encontraron a la joven de 31 años en condiciones graves.

Tras ser socorrida, fue trasladada al Hospital Mount Sinai, donde la intubaron y conectaron a un respirador artificial. Durante casi dos semanas permaneció en cuidados intensivos hasta que, el 11 de abril, fue desconectada, sin darles tiempo a sus familiares para despedirse de manera digna.



Una madre que clama por despedir a su hija

Gladys Cabrera, madre de María Paz, explicó que recibió la noticia en Colombia. “No me esperaron para desconectarla”, expresó con dolor, en entrevista con El Tiempo. Había pasado cuatro años sin ver a su hija y esperaba poder reencontrarse con ella en vida, pero ahora vive el drama de buscar ayuda para darle dignamente el último adiós.

Desde Colombia, la familia de María Paz ha iniciado una campaña en la plataforma GoFundMe para poder costear el viaje, los gastos funerarios y el retorno del hijo mayor de la joven, quien había sido enviado de vacaciones para estar con sus abuelos.

Captura de pantalla - redes sociales

“Tenía muerte cerebral. Yo quería que no la desconectaran hasta que nosotros llegáramos", repitió su madre. Además del duelo, enfrentan trámites migratorios y económicos para poder cumplir con las últimas voluntades de su hija: “La vamos a cremar. Allá está la familia de su esposo, que está desconsolado”.

Cabe destacar que por medio de una carta emitida por el hospital, la familia de María Paz inició el trámite para obtener una visa humanitaria que les permitiera viajar a Estados Unidos. Sin embargo, los tiempos no fueron suficientes. Cuando recibieron respuesta, María Paz ya había fallecido.



La última llamada: una promesa inconclusa

Horas antes del procedimiento, la joven sostuvo una conversación telefónica con su madre. En ella, le aseguró que no se sometería a la cirugía: “Mami, ya no me voy a hacer nada porque mi esposo tiene gripa. Después lo haré; además, no me he sacado los exámenes”. La señora Cabrera le creyó, según comentó al medio antes mencionado.

Esa fue la última vez que tuvo contacto con ella. Más tarde, su hija le comentó al esposo que solo iba a salir un momento a verse con una amiga. Esa misma noche recibieron la noticia de que María Paz estaba en cuidados intensivos. Desde entonces, la familia vive con preguntas que aún no tienen respuesta. “Nosotros no pensamos que se iba a ir a hacer eso. No sé qué le pasó”, admitió.



Un procedimiento estético realizado por un cirujano falso

Según el informe de la Fiscalía del Distrito de Queens, María Paz acudió el 28 de marzo a una casa donde, en el primer piso, funcionaba una clínica clandestina. Allí, se realizaría un procedimiento para retirarle unos implantes de glúteos.

Durante la intervención, el supuesto cirujano le administró lidocaína, un anestésico local, lo que le provocó un paro cardíaco. En un artículo de la revista de la Sociedad Colombiana de Anestesiología se explica que el uso de este medicamento en algunos casos puede generar reacciones tóxicas y se "ha visto asociada a complicaciones graves, como alteraciones cardiovasculares, que pueden desestabilizar al paciente".

A pesar de que se menciona que los vecinos fueron quienes intervinieron, no está claro quién llamó a emergencias, pero las autoridades acudieron al lugar. Más tarde, se confirmó que el procedimiento había sido realizado por una persona sin licencia médica.

El responsable del procedimiento, según documentos oficiales, fue identificado como Felipe Hoyos Foronda, de 38 años, quien también es de origen colombiano y además, de acuerdo con los medios en el momento en que se activó la alerta, intentaba tomar un vuelo de regreso a Colombia desde el aeropuerto John F. Kennedy. El acusado fue detenido esa misma noche.

Redes sociales

Las investigaciones indican que Hoyos Foronda ofrecía servicios estéticos en redes sociales y promocionaba sus procedimientos a través de videos en TikTok. En algunos de ellos, incluso, anunciaba promociones, como una denominada 'Fiesta de Bótox'.

La fotografía de Felipe Hoyos Foronda ha sido difundida por las autoridades con el objetivo de identificar a más personas que hayan acudido a él para procedimientos médicos, pues no se sabe con certeza cuántas cirugías pudo haber realizado sin licencia.

Lo acusaron de agresión en segundo grado y de ejercer una profesión sin la autorización legal. En su comparecencia inicial ante el tribunal, el 30 de marzo, el falso médico se declaró inocente y fue puesto en prisión preventiva sin derecho a fianza. Sin embargo, se espera que comparezca ante un juez a finales de abril y que los cargos puedan ser modificados tras el fallecimiento de María Paz.



Una madre, una familia y un futuro truncado

María Paz era originaria de Villavicencio, estaba casada y era madre de dos niños pequeños: uno de 3 años y un bebé que estaba por cumplir el año. Había migrado a Nueva York en 2021 y estaba en proceso de tramitar su residencia legal en el país.

Su madre, Gladys, la describe como una mujer “guerrera” que se quedaba al cuidado de los niños mientras su esposo trabajaba en un restaurante. “El bebé nació prematuro, de cinco meses, y tenía un aparato en el estómago para alimentarse. María Paz debía llevarlo en estos días al médico para retirárselo”, contó con voz entrecortada.

Mientras la investigación avanza, la comunidad en redes sociales afirma que detrás de la tragedia hay una familia que aún espera poder cerrar este ciclo con una despedida digna, por eso continúan con la recolección de fondos en GoFoundMe, la cual acumula 5 mil dólares de los 20 mil que necesita la familia.

"Agradecemos de todo corazón cualquier gesto de ayuda. Hoy más que nunca esta familia necesita sentir el apoyo de todos. Ayudemos a que puedan despedirse con dignidad de María Paz", dicen.