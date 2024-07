Estos son algunos de los colombianos detenidos tras caos en final de la Copa América

Se siguen conociendo más denuncias de personas que sufrieron las consecuencias de los disturbios ocurridos en el Hard Rock Stadium de Miami por cuenta de cientos de personas que ingresaron a la fuerza para ver la final de la Copa América 2024, que Colombia perdió 1-0 ante Argentina.

Muchos no solo no pudieron entrar al encuentro deportivo, a pesar de tener su boleta, sino que también cuentan sobre los robos de los que fueron víctimas.

Uno de los periodistas de TV Azteca, Omar Villareal, hizo un relato a través de redes sociales de lo que vivió el domingo en el estadio. Además de los desórdenes y tumultos, él obtuvo testimonios de primera mano de las personas que podrían considerarse víctimas de lo que allí se vivió.

Menciona Villareal que “la gente aglomerada y, por supuesto, el rancho latinoamericano en la cabeza, pero igual la organización no se sabe”. Cuenta además que fueron decenas de personas las que, con boleta en celular, se quedaron por fuera.

El comediante colombiano Peter Albeiro, en diálogo con Juan Camilo Cortés de Noticias Caracol, reveló lo que él vivió en carne propia en la entrada del escenario deportivo. “Nos empujan, a mí me agarra una baranda que no se veía y me empieza a sacar el aire. La gente seguía entrando por encima. Yo traté de agacharme un poquito y cuando lo hice, pasaron dos muchachos por encima de mi cabeza. La gente gritaba: ¡No, por favor, no!”, afirmó el también empresario.

El comediante añadió que cuando pudo llegar a su silla, estaban todas ocupadas por personas de otras localidades y otras que según afirma, no tenían boletas.

Muchos denunciaron robos de sus pertenencias por los tumultos. Él también fue víctima, pero dijo que se dio cuenta cuando su hijo le pidió que le comprara un agua. “Estaban vendiendo agua, cerveza y soda. Meto la mano al bolsillo y no tenía mi platica por ningún lado. Pero no tengo ni idea a qué horas, quién”, afirmó el humorista.

Así como Peter Albeiro, muchas otras víctimas de lo que sucedió en el Hard Rock Stadium confían en que eso jamás se vuelva a repetir. Mientras tanto, en Estados Unidos avanzan las investigaciones y los procesos judiciales contra los colombianos detenidos por cuenta de los desmanes.

¿Qué se sabe de los detenidos?

Las personas detenidas son 27. Hasta el momento, tres de los detenidos ya pasaron por la corte de fianza y ya tuvieron su primera comparecencia ante la corte.

Uno de los detenidos es Jefferson Beltrán, de 36 años. Otro de los colombianos detenidos es Elkin Alberto Mayorga, de 35 años, quien vive en Tampa. Según el informe de detención, esta persona se negó a presentar la etiqueta de entrada y, tras tener una confrontación con el policía que le estaba pidiendo que se retirara del estadio, lo golpeó en la mano. Había detenidos que también tenían órdenes de retención por parte de inmigración.

Otro de los colombianos detenidos es Fernando Augusto Pérez, de 56 años. Acusado de agresión a un oficial, luego de negarse a la detención y resistirse al arresto.

¿Qué dicen los expertos?

Un abogado experto en inmigración mencionó que todas las personas detenidas tendrán que pasar por un debido proceso que es surtir el proceso penal y posteriormente quedarían en manos de las autoridades migratorias.

Precisamente, la organización del estadio, la logística que hubo para esta final de la Copa América es la que ha estado en tela de juicio. Por eso la Conmebol, a través de un comunicado, aseguró que la organización estuvo sujeta a las decisiones que tomaron las autoridades del Hard Rock Stadium acorde a las responsabilidades actuales establecidas para la operación de seguridad. Además de las disposiciones determinadas en dicho contrato, dice que Conmebol recomendó a dichas autoridades los procedimientos probados en eventos de esta envergadura, los cuales no fueron tomados en cuenta.