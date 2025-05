Estrella infantil de Netflix murió a los 11 años tras varios paros cardíacos y un mal diagnóstico

Una nueva tragedia enluta al mundo del entretenimiento internacional, en esta ocasión por una estrella infantil que murió en extrañas circunstancias. Se trata de la actriz brasilera Millena Brandão, de 11 años, quien perdió la vida el pasado 2 de mayo, luego de enfrentar varias complicaciones de salud y que se ha hecho noticia mundial días más tarde porque su familia confirmó el lamentable hecho.

¿Qué le pasó a Millena Brandão?

Thays Brandão y Luiz Rodrigo, papás de la joven actriz de 'Sintonia', drama portugués de Netflix, confirmaron a la prensa brasilera que la pequeña estrella de 11 años murió en el Hospital de Clínicas, luego de que pasara por varios centros médicos en los que no se encontrara la razón de sus problemas de salud.

El medio local G1 habló con la progenitora de la actriz y detalló que todo empezó el 24 de abril, cuando llevó a su hija al Hospital General de Pedreira, en São Paulo, por un extraño dolor de cabeza. "Le dolía la cabeza, pero podía andar y hablar. El médico dijo que era dengue, pero no le hizo ninguna prueba. Nos dijo que la lleváramos a casa y le diéramos dipirona". Dos días después los síntomas de Millena no cambiaron, sino que empeoraron y "empezó a quejarse del dolor en la pierna, que no podía caminar".

La joven actriz fue llevada una vez más al mismo centro médico, donde le realizaron exámenes de sangre que no mostraron nada extraño y la enviaron nuevamente a su casa. El 28 de abril la niña se desmayó en el baño de su casa, por lo que sus papás decidieron llevarla a otro hospital. En ese lugar le hicieron a la menor de edad pruebas que descartaron que se tratara de dengue, Covid y H1N1, pero los doctores indicaron "que tenía una infección del tracto urinario".

Millena Brandão pasó por varios hospitales antes de morir - Foto: @millenamboficial

A pesar de esto, algo alertó a los médicos sobre que lo que tenía la niña era mucho más grave. Detallaron que la menor de edad puso sus manos en su cabeza y gritó de dolor. Al día siguiente, Millena Brandão sufrió un primer paro cardíaco. "Su labio se puso morado. Entonces la reanimaron y la intubaron. Desde ese día, nunca despertó", detalló su mamá al medio citado.

Entonces la joven de 11 años fue trasladada al Hospital General de Grajaú, pero en ese centro médico no había un solo neurólogo. A la niña le hicieron una tomografía computarizada y le detectaron una masa en su cerebro. "No sabemos si era un tumor, un quiste, un edema, un coágulo… porque no pudieron abrirle la cabeza". En los próximos días, la niña sufrió varios paros cardíacos, para un total de 13, siendo reanimada con desfibrilador en varias ocasiones.

En medio del desespero, la familia de Millena decidió llevar a la menor al Hospital de Clínicas, en el que sí había expertos en neurología, pero allí los médicos no pudieron intervenir el cuerpo porque cualquier cosa causaba un paro cardíaco. El viernes 2 de mayo el equipo médico confirmó que la actriz tenía muerte cerebral, a través de un encefalograma. Aunque los galenos le dijeron a la familia que esperarían a que el corazón de la niña dejara de latir naturalmente, ellos tomaron otra determinación.

"Les dije que si dejábamos que su corazoncito dejara de latir por sí solo, sufriríamos más, y ella también. Y les pedimos que apagaran los aparatos", contó la mamá al medio brasilero. Tras esta petición de la familia, Millena Brandão dejó este mundo con una gran carrera actoral que apenas empezaba y dejando con muchas dudas a médicos y seres queridos.

En medio del luto, la familia de esta joven actriz también enfrenta momentos de dificultad por no entender lo que le sucedió a la menor de edad. La mamá contó que "los médicos aún no han dicho qué le pasó realmente. Van a hacerle una biopsia para averiguar qué había en su cerebro". Por su parte, la Secretaría Municipal de Salud anunció la apertura de una investigación para determinar si la menor recibió una atención adecuada en los centros médicos por los que pasó.

¿Quién era Millena Brandão?

Además de 'Sintonia', drama portugués de Netflix, la joven actriz era muy reconocida por su trabajo en el Sistema Brasileño de Televisión (SBT). Millena participó en la telenovela 'La infancia de Romeo y Julieta'.

"Mi niña, ¡ya te estoy extrañando cada vez más al no tenerte aquí y sé que te extrañaré aún más en los días por venir! Fuiste la luz de nuestras vidas y sé que desde allá arriba seguirás cuidándonos e iluminándonos. Te querré siempre y siempre estarás en mi corazón", escribió su madre en redes sociales.

