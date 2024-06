Excomandante del Ejército de Bolivia dijo que iba a “reestructurar la democracia”

El general Juan José Zúñiga, destituido comandante del Ejército de Bolivia, habló del despliegue militar que se tomó el palacio presidencial de ese país. El uniformado indicó que esa acción buscaba “reestructurar la democracia".

“El Ejército, principalmente, la Armada Boliviana, la Fuerza Aérea, están movilizadas. Estamos escuchando el clamor del pueblo, porque desde hace muchos años una élite se ha hecho cargo del país, dueños del Estado. Vándalos en las diferentes estructuras del Estado, destrozando la patria, mire qué situación, en qué crisis nos han dejado. Las Fuerzas Armadas pretenden reestructurar la democracia, que sea una verdadera democracia, no de unos cuantos, no de unos dueños que llevan 30 y 40 años manejando el país”, indicó Zúñiga.

En ese orden de ideas, el excomandante del Ejército de Bolivia habló de liberación de presos políticos en esa nación.

“Asimismo, un pedido que he recibido y lo vamos a cumplir es la inmediata liberación de todos los presos políticos. No puede ser que personal subalterno esté preso por solo haber acatado una orden. Vamos a liberar a todos los presos políticos absolutamente. Desde Camacho, Añez, tenientes coroneles, generales, mayores y capitanes que se encuentren presos. Es el pedido del soldado de a pie y lo vamos a cumplir”, aseveró.

“Queremos restablecer la democracia, basta de que algunos cuantos se han adueñado. Mire a dónde nos han llevado, los niños no tienen futuro, el pueblo no tiene futuro. Al Ejército no le faltan cojones para velar por el futuro de nuestros niños”, concluyó Zúñiga.

Minutos después de estas declaraciones, Luis Arce, presidente de Bolivia, destituyó a Zúñiga y nombró al general José Wilson Sánchez como nuevo comandante del Ejército.

Precisamente, la primera instrucción de Sánchez fue que todos los militares que están en las calles se retiren a sus respectivas unidades.

