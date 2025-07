Lo que le espera en Estados Unidos a alias Fito, el narcotraficante más buscado de Ecuador

El narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, podría ser extraditado a Estados Unidos en "unos 15 días máximo", pues faltan por llegar unos documentos que garanticen a la Justicia del país andino que la pena que recibirá será acorde con la legislación nacional, dijo este lunes el ministro del Interior, John Reimberg. "Estamos a la espera de un documento que hace falta, que es la garantía sobre que Fito no va a ser (condenado) a pena de muerte, ese tipo de cosas. Lo que hace falta es un formalismo", señaló en una entrevista con el medio digital La Posta. "Una vez que llegue eso, la Corte Nacional tiene que mandar el documento al señor presidente de la República (Daniel Noboa), quien debe también firmar el autorizado para la extradición y luego de eso estaríamos listos", añadió.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El pasado viernes, el líder de la banda criminal Los Choneros, la más antigua y una de las más grandes de Ecuador, aceptó ser extraditado a Estados Unidos durante una audiencia realizada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el juez José Suing. 'Fito' es acusado en Estados Unidos de siete cargos, entre ellos conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego y contrabando de armas de fuego desde Estados Unidos.

De acuerdo a la acusación, Los Choneros, en alianza con el cartel de Sinaloa, operaban una red a gran escala "responsable del envío y distribución de toneladas de cocaína desde Suramérica, a través de Centroamérica y México, hasta Estados Unidos y otros lugares". Los Choneros también han sido sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para bloquear las cuentas y propiedades vinculadas al grupo criminal o al propio 'Fito'.

Publicidad

Tras la audiencia de extradición, Suing analizará la solicitud realizada por Estados Unidos, que debe garantizar que Fito no será ejecutado o que no será sometido a penas que atenten a su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes, según reza la normativa ecuatoriana. Cuando esté en firme la sentencia que determina procedente la solicitud de extradición, el juez la enviará al presidente Noboa, quien deberá decidir si entrega o no al líder criminal.

El narcotraficante fue recapturado el pasado 25 de junio en un búnker construido bajo una casa en Montecristi, en las cercanías de la ciudad de Manta, la cuna y bastión de Los Choneros, un grupo criminal que mantuvo la hegemonía de la actividad criminal en Ecuador desde los años 90 hasta 2020, cuando otras bandas buscaron mayor protagonismo. En el momento de su recaptura, 'Fito' llevaba año y medio prófugo luego de que a inicios de 2024 se fugase de la Cárcel Regional de Guayaquil, donde cumplía una condena de 34 años de prisión impuesta en 2011 por narcotráfico, asesinato y delincuencia organizada.

Publicidad

Tras su detención, fue recluido en la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, conocida como La Roca, ubicada en Guayaquil, donde está "bajo estricto resguardo policial y militar", según señaló el Gobierno el pasado sábado, después de que el abogado del líder criminal denunciara que supuestamente fue trasladado de celda y que temía que puedan intentar matarlo antes de que sea enviado a territorio estadounidense. "Alias Fito permanece en el Centro de Privación de Libertad Guayas 3 (La Roca), sin que hasta la fecha se haya ejecutado ningún traslado. Se encuentra bajo estricto resguardo policial y militar, conforme a los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades competentes", señaló en un comunicado el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), la institución que administra las prisiones.

Además, el SNAI indicó que no ha recibido alertas o amenazas en contra del narcotraficante, después de que Schacht asegurara también que estaba "muy preocupado" de que "elementos dentro de Ecuador tengan la intención de matarlo".

El abogado del narcotraficante denunció el viernes que su cliente fue trasladado de celda después de aceptar que sea extraditado a Estados Unidos, y aseguró que teme que puedan intentar matarlo antes de que sea enviado a territorio estadounidense. "Estoy muy preocupado de que elementos dentro de Ecuador tengan la intención de matarlo", dijo en un mensaje el abogado estadounidense Alexei Schacht, quien se hizo cargo de la defensa del líder de Los Choneros. El letrado señaló que llegó a La Roca, la cárcel de máxima seguridad del país donde está recluido 'Fito', "para proteger sus derechos".

Publicidad

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE